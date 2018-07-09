Dünya Kupası'nın en iyi dört takımı sahne alıyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları sona ererken, yarı final müsabakaları 10 Temmuz Salı günü başlayacak.

İsveç'i 2-0 ile geçen İngiltere 28 yıl aradan sonra en iyi dört takım arasına çıkarken, Uruguay'ı 2-0 yenen Fransa, Brezilya'yı 2-1 mağlup eden Belçika ve ev sahibi Rusya'yı penaltılar sonucunda eleyen Hırvatistan, yarı finale yükselen diğer takımlar oldu.

Yarı finalde ilk olarak yarın saat 21.00'de Fransa ile Belçika finale çıkma mücadelesi verecek. Yarı finalin bir diğer maçında ise 11 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

İngiltere, Kane önderliğinde yoluna devam ediyor

2018 Dünya Kupası G Grubu'nu Belçika'nın arkasında 2'nci olarak bitiren İngiltere, son 16'da karşılaştığı Kolombiya'yı penaltılarda 4-3 yenerek en iyi sekiz takım arasına girmeyi başarmıştı. Penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarıyla takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olan Pickford, 5 maçta 4 kez topu ağlarında görürken, gösterdiği iyi performansla takımına destek oldu. Çeyrek finalde İsveç'i 2 golle geçerek 28 yıl sonra yarı finale yükselen İngiltere, turnuvanın gol kralı Harry Kane'nin önderliğinde finale yükselmek adına Hırvatistan ile mücadele edecek.

Belçika 32 yıl sonra yarı finalde

Son 16 turunda Japonya karşısında 2-0'dan geri gelerek 3-2'lik skorla galip gelen ve çeyrek finale yükselen Belçika, aynı zamanda da 52 yıl sonra 2 farkla geriye düştüğü maçı, 90 dakika sonunda kazanan ilk takım oldu. Son 16'da Japonya ile yaptığı maçı Vertonghen, Fellaini ve Chadli'nin golleriyle kazanan Belçika, bu sayede uzak doğu temsilcisi ile oynadığı son 5 maçta ilk kez kazanabildi. Belçika, çeyrek finalde ise turnuvanın favorilerinden Brezilya'yı 2-1'lik skorla saf dışı bırakarak 32 yıl sonra ilk kez yarı finalde yer aldı.

Kupanın en pahalı takımı Fransa

Turnuvanın 1 milyar 410 milyon Euro'luk kadro değeri ile en pahalı takımı olan Fransa, grubundan lider çıkmayı başardı. Son 16'da ilk kez Dünya Kupası'nda forma giyen Mbappe'nin 2, Griezmann ve Pavard'ın 1'er golü ile Arjantin'i 4-3 yenen Fransa, adını en iyi 8 takım arasına yazdırdı. Çeyrek finalde, turnuvanın iyi takımlarından Portekiz'i son 16 turunda eleyen Uruguay ile karşılaşan Fransa, rakibini 2 golle geçerek yarı finalde Belçika'nın rakibi oldu.

Hırvatistan'da 20 yıl sonra yarı final heyecanı

2014 Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamayan Hırvatistan, bu Dünya Kupası'nda Arjantin'le aynı gruba düşmesine rağmen lider olarak son 16'ya kalmayı başarmıştı. Son 16'da Danimarka'yı 1-1 biten maçın sonunda penaltı atışlarıyla yenen Hırvatistan, 16 yıl sonra kaldığı çeyrek finalde de ev sahibi Rusya'yı seri penaltı vuruşları sonrası 4-3 yenerek tam 20 yıl aradan sonra yeniden yarı finale yükselme başarısı gösterdi.