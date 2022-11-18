Dünya Kupası'nın enleri

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına az bir süre kala kupanın enlerini derledik. En fazla şampiyon olanlar, en fazla karşılaşanlar...İşte detaylar...

En fazla şampiyon olan takım: Brezilya (5)

Sambacılar, 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası`nın müzesine götürdü.

En fazla finale çıkan takım: Almanya (8)

Almanya 1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002 ve 2014 yıllarında Dünya Kupası`nda finale adını yazdırdı.

En çok gol atan takım: Brezilya (229)

En yüksek gol ortalamasına sahip takım: Macaristan (2,72)

En uzun süre gol yemeyen takım: İsviçre (559 Dakika)

En gollü maç: Avusturya - İsviçre (1954- 7-5)

En farklı galibiyet: Macaristan - El Salvador (10-1) 1982

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18/11/2022 09:31