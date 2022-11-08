Dünya Kupası'nın golcü ülkeleri

Macaristan, kupa tarihinin en gollü turnuvası 1954 İsviçre'de çıktığı 5 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırarak bir şampiyonada en çok skor üreten takım unvanını aldı.

Macarlar, mücadele ettikleri 2. Grup'ta Güney Kore'yi 9-0, Batı Almanya'yı 8-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Brezilya'yı, yarı finalde de uzatmalarda Uruguay'ı aynı sonuçlarla 4-2 mağlup eden Macaristan, finalde ise grupta 8 gol attıkları Almanya'ya 3-2 yenilerek şampiyonluk şansını kaçırdı.

Almanya ise aynı turnuvada 25 gol atıp bu alanda ikinci sıraya yerleşti. Fransa da 1958 Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmada 23 gole imza attı.

En çok gol yiyen Güney Kore

Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol yiyen milli takım, Güney Kore oldu.

Türkiye'nin de yer aldığı 1954 İsviçre'de 2. Grup'ta mücadele eden Güney Kore, yaptığı 2 maçta kalesinde 16 gol gördü.

İlk maçında Macaristan'dan 9 gol yiyen Güney Kore, ikinci karşılaşmasında ise Türkiye karşısında sahadan 7-0 yenik ayrıldı.

1950 Dünya Kupası'nda İsveç, 1958'de Fransa ve 1986'da Belçika 15'er golle Güney Kore'yi takip etti.

En yüksek gol ortalaması Macaristan'ın

Macaristan, maç başına 2,72 ile Dünya Kupası'ndaki en yüksek gol ortalamasını tutturdu.

Turnuvada 32 maça çıkan Macarlar, 87 gol kaydetti.

Brezilya, 109 karşılaşmada 229 golle 2,10, Almanya da 109 müsabakada 226 golle 2,07 ortalama yakaladı.

Turnuva tarihinde 3 maç oynayıp 2 gol bulan Angola, 0,67 golle en düşük ortalamaya sahip takım oldu. 13 maçta 10 gol atan İrlanda Cumhuriyeti 0,77, 5 karşılaşmada 4 gol kaydeden Galler ise 0,80 gol ortalamasında kaldı.

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08/11/2022 16:20