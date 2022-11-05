Dünya Kupası'nın öne çıkan rekorları
Kupaların en güzeli başlıyor. Dünya Kupası'nın öne çıkan rekorlarını sizin için derledik.
05/11/2022
Dünya Kupası'nın heyecanı bu kez Katar'da yaşanacak. Turnuvanın tarihine damga vuran rekorlarda Brezilya ve Almanya'nın başarıları göze çarpıyor.
En çok katılım: Brezilya (21)
En çok maç oynayan: Almanya ve Brezilya (109)
En çok maç kazanan: Brezilya (73)
En çok maç kazanan futbolcu: Miroslav Klose (17)
En çok kazanan: Brezilya (5)
En çok final oynayan: Almanya (8)
En çok kazanan futbolcu: Pele (3)
En çok maç oynayan futbolcu: Lothar Matthaeus (25)
En çok gol atan takım: Almanya (224)
En çok gol atan futbolcu: Miroslav Klose (16)
Bir turnuvada en çok gol atan takım: Macaristan (27)
Bir turnuvada en çok gol atan oyuncu: Just Fontaine (13)