Dünya Kupası'nın öne çıkan rekorları

Dünya Kupası'nın heyecanı bu kez Katar'da yaşanacak. Turnuvanın tarihine damga vuran rekorlarda Brezilya ve Almanya'nın başarıları göze çarpıyor.

En çok katılım: Brezilya (21)

En çok maç oynayan: Almanya ve Brezilya (109)

En çok maç kazanan: Brezilya (73)

En çok maç kazanan futbolcu: Miroslav Klose (17)

En çok kazanan: Brezilya (5)

En çok final oynayan: Almanya (8)

En çok kazanan futbolcu: Pele (3)

En çok maç oynayan futbolcu: Lothar Matthaeus (25)

En çok gol atan takım: Almanya (224)

En çok gol atan futbolcu: Miroslav Klose (16)

Bir turnuvada en çok gol atan takım: Macaristan (27)

Bir turnuvada en çok gol atan oyuncu: Just Fontaine (13)

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05/11/2022 10:33