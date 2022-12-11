Regragui, çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 yenerek ilk kez Dünya Kupası yarı finaline çıktıkları maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Belçika, İspanya ve son olarak da Portekiz karşısında elde ettikleri galibiyetleri değerlendiren Regragui, kupayı kazanmak için oyuncularının, Sylvester Stallone'nin canlandırdığı boksör Rocky Balboa karakterinin ruhuna sahip olduğunu söyledi.



Rakipleri karşısında net bir oyun planlarının olduğunu belirten 47 yaşındaki teknik adam, "Herkes çalışmak zorunda. Futbolcularımın hayatlarında hiç bu kadar koşmadıklarını düşünüyorum ama bunu ülkeleri için yapıyorlar. Dünya Kupası'nda herkesin sevdiği bir takım haline geliyoruz. Eğer tutkuyu, arzuyu ve inancı gösterirseniz, başarılı olabilirsiniz. Oyuncularım da bunu gösterdi" diye konuştu.



İspanya, Portekiz ve Belçika'yı gol yemeden mağlup ettiklerini hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, "Halkımızı mutlu ettik ve gururlandırdık. Kıtamızı mutlu ettik ve gururlandırdık. Rocky'yi izlediğinizde, yüreği ve tutkusu nedeniyle Rocky'yi desteklemek istersiniz. Bence biz bu Dünya Kupası'nın Rocky'siyiz" ifadelerini kullandı.



Portekiz'in İspanya'dan daha çok kendilerini zorlandığını aktaran Regragui, "Gelecek nesiller için önemli olan, bir Afrika takımının Dünya Kupası'nda yarı final oynamasının mümkün olduğunu göstermemiz. Neden kazanmayı hayal etmeyelim ki? Eğer hayal etmezseniz, hiçbir yere varamazsınız. Henüz bir şey başarmış değiliz ama yarı finaldeyiz. Herkes bizimle oynamaktan korkacak" şeklinde görüş belirtti.

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11/12/2022 09:22