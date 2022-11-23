Dünya Kupası'nın TV rehberi

32 takımın yer aldığı futbol şöleni 20 Kasım Pazar günü A Grubu'nda oynanan Katar-Ekvador maçıyla başladı. "Kupaların kupası", 18 Aralık Pazar günü oynanacak final müsabakasıyla sahibini bulacak.

İlk kez yaz ayları dışında düzenlenen turnuva, toplam 64 karşılaşmaya sahne olacak.

Dev kupa TRT'den (TRT 1, TRT4K, TRT SPOR, TRT İZLE ve trtspor.com.tr) yayınlanıyor.

DÜNYA KUPASI'NIN MAÇ PROGRAMI

20 Kasım Pazar:

Katar - Ekvador: 0-2

21 Kasım Pazartesi:

İngiltere - İran: 6-2

Senegal - Hollanda: 0-2

ABD - Galler:1-1

22 Kasım Salı:

Arjantin - Suudi Arabistan: 1-2

Danimarka - Tunus: 0-0

Meksika - Polonya: 0-0

Fransa - Avustralya: 4-1

23 Kasım Çarşamba:

13.00 Fas - Hırvatistan / TRT 1

16.00 Almanya - Japonya / TRT 1

19.00 İspanya - Kosta Rika / TRT 1

22.00 Belçika - Kanada / TRT 1

24 Kasım Perşembe:

13.00 İsviçre - Kamerun / TRT 1

16.00 Uruguay - Güney Kora / TRT 1

19.00 Portekiz - Gana / TRT 1

22.00 Brezilya - Sırbistan / TRT 1

25 Kasım Cuma:

13.00 Galler - İran / TRT 1

16.00 Katar - Senegal / TRT 1

19.00 Hollanda - Ekvador / TRT 1

22.00 İngiltere - ABD / TRT 1

26 Kasım Cumartesi:

13.00 Tunus - Avustralya / TRT 1

16.00 Polonya - Suudi Arabistan / TRT 1

19.00 Fransa - Danimarka / TRT 1

22.00 Arjantin - Meksika / TRT 1

27 Kasım Pazar:

13.00 Japonya - Kosta Rika / TRT 1

16.00 Belçika - Fas / TRT 1

19.00 Hırvatistan - Kanada / TRT 1

22.00 İspanya - Almanya / TRT 1

28 Kasım Pazartesi:

13.00 Kamerun - Sırbistan / Al Janoub Stadyumu / TRT 1

16.00 Güney Kore - Gana / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1

19.00 Brezilya - İsviçre / 974 Stadyumu / TRT 1

22.00 Portekiz - Uruguay / Lusail Stadyumu / TRT 1

29 Kasım Salı:

18.00 Ekvador - Senegal / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

18.00 Hollanda - Katar / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Galler - İngiltere / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 İran - ABD / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

30 Kasım Çarşamba:

18.00 Avustralya - Danimarka / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

18.00 Tunus - Fransa / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Polonya - Arjantin / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Suudi Arabistan - Meksika / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

1 Aralık Perşembe:

18.00 Hırvatistan - Belçika / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

18.00 Kanada - Fas / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Japonya - İspanya / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Kosta Rika - Almanya / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

2 Aralık Cuma:

18.00 Gana - Uruguay / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

18.00 Güney Kore - Portekiz / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Sırbistan - İsviçre / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Kamerun - Brezilya / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

3 Aralık Cuma-6 Aralık Salı:

Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1

9 Aralık Cuma-10 Aralık Cumartesi:

Çeyrek final (4 maç) / TRT 1

13 Aralık Salı-14 Aralık Çarşamba:

Yarı final (2 maç) / TRT 1

17 Aralık Cumartesi:

Üçüncülük maçı / TRT 1

18 Aralık Pazar:

FİNAL / TRT 1

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23/11/2022 10:13