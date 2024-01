Dünya Kuruluşu İnner Wheel de 100. Yıl Gururu

KKTC’de hizmet veren Dünyanın en büyük kadın sivil toplum örgütlerinden birisi olan Inner Wheel’in 100. Kuruluş Yılı büyük bir coşku ile kutlandı.

Uluslararası Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs Federasyonu organizasyonunda, KKTC’de sivil toplum faydasına çalışan 12 kulübün üyelerinin katılımı ile 10 Ocak Dünya Inner Wheel Günü kutlandı.

Bölge Dönem Başkanı Akıle Kader konuşmasında Dünyanın gönüllü çalışan en büyük kadın sivil toplum örgütlerinden birisi olan Inner Wheel‘in ülkemizde 24 yılını doldurduğunu ve bu süre zarfında toplumun pek çok eksiğine merhem olduklarını ifade etti. Inner Wheel kulüplerinin yurtdışı temas ve projeleri ile ülkemizin tanıtımı için de birer elçi görevini üstlenmiş oldukları bilinci ile hareket ettiklerini söyledi. KKTC’deki Inner wheel kulüplerinin 24 yıllık geçmişinin hatırasına, 49 geçmiş dönem başkanın söz aldığı belgesel nitelikli video izleyenlere duygu yüklü anlar yaşattı. Ardından geceye katılan tüm geçmiş dönem başkanlarına anı plaketleri takdim edildi.

Gecenin bir sürprizi Inner wheel kulüplerinin ortak projesi olan Inner Wheel Temiz Ülkem adına girişte “ Temiz Ülkem İleri Dönüşüm Sanat Sergisi” oldu. Üye sanatçılar İsmet Tatar, Fatma Özok, Sema Akbel ve Nermin Anıl ile Arucad Güzel Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi öğrencilerinin denemelerinden oluşan eserler, ARUCAD Kültür Sanat Koordinatörü Oya Silbery kuratörlüğünde sergilendi ve büyük beğeni gördü.

Inner Wheel günümüzde 104 farklı ülkede, 4000’e yakın kulüp ve 108,000’den fazla üye ile global ölçekte hizmet vermektedir. Birleşmiş Milletlerin Viyana, Cenevre ve New York ofislerinde farklı bölümlerde temsiliyet hakkına sahiptir. BM’de Çocuk Hakları, Kadın Hakları, Uyuşturucu, Yaşlı Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma alanlarında çalışmalar yapmaktadır. 10 Ocak 2024 tarihi itibarı ile Kuzey Kıbrıs’ta ada genelinde 12 kulüp 560 üye faaliyet gösteriyor. Lha

14/01/2024 17:01