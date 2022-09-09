Dünya liderlerinden İngiltere’ye taziye mesajı

Dünyanın dört bir yanından liderler, Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü nedeniyle İngiltere’ye taziye mesajı iletiyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 1982’deki ilk toplantılarından ve daha yakın zamanda 2021’de bir denizaşırı seyahati sırasında onu ağırladığı zamandan bahsetti.

Biden, “Bizi zekasıyla büyüledi, nezaketiyle bizi etkiledi ve bilgeliğini cömertçe bizimle paylaştı. 11 Eylül’den sonraki en karanlık günlerimizde ABD ile dayanışma içindeydi” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , Kraliçe’nin “iyi kalpli” bir hükümdar ve “Fransa’nın dostu” olduğunu söyledi.

“Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth, 70 yılı aşkın bir süredir İngiliz ulusunun sürekliliğini ve birliğini temsil etti. Onu Fransa’nın bir dostu, ülkesi ve yüzyılı üzerinde kalıcı bir izlenim bırakan iyi kalpli bir kraliçe olarak hatırlıyorum.”

Almanya Başbakanı Olaf Scholz , Kraliçe’yi “milyonlar için bir rol model ve ilham kaynağı” olarak nitelendirdi.

Dünya Savaşı’nın dehşetinden sonra İngiltere ve Almanya arasındaki ilişkileri onarmadaki rolüne övgüde bulundu.

“O özlenecek, en azından harika mizahı özlenecek.”

Kanada Başbakanı Justin Trudeau , Kraliçe Elizabeth’i “dünyadaki en sevdiği insanlardan biri” olduğunu söyledi.

“Hayatımızda sürekli bir varlıktı ve Kanadalılara yaptığı hizmet sonsuza dek ülkemiz tarihinin önemli bir parçası olarak kalacaktır. Onu çok özleyeceğim.”

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, kalbinin Kraliçe 2. Elizabeth’in ailesi ve sevenleriyle olduğunu belirterek Kraliçe’nin modern dünyanın değişmeyecek değerlerini her zaman gösterdiğini kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Kraliçe Elizabeth’in dünyanın en uzun süre görev yapan devlet başkanı olduğunu, Avrupa’da savaşlara, barışlara, derin dönüşümlere tanıklık ettiğini hatırlattı.

Kraliçe’nin bu değişimlerde yol gösterici olduğunu ifade eden von der Leyen, İngiltere Kraliçesi’nin aynı zamanda sükunetini ve adanmışlığını hiçbir zaman bırakmadığını kaydetti.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ise çok az kişinin Kraliçe Elizabeth gibi dünya tarihini şekillendirdiğini belirtti. Metsola, “Dünya, İngiltere’de ve ötesinde Kraliçe’nin halkı ile yas tutuyor. O gerçekten Büyük Kraliçe Elizabeth’ti. Huzur içinde uyusun.” dedi.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kraliçe’nin ölümünden derin üzüntü duyduğunu kaydetti.

Kraliçe Elizabeth’in 70 yıldan fazla süre içinde özverili liderlik ve kamu hizmetinin örneği olduğunu dile getiren Stoltenberg, Kraliyet Ailesi, NATO müttefikleri İngiltere ve Kanada ile İngiliz Milletler Topluluğu halkına başsağlığı diledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Sanchez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu’nun tüm kraliyet ailesine, hükümetine ve vatandaşlarına başsağlığı diliyorum. Dünya çapında önemli bir figür, İngiliz ve Avrupa tarihinin tanığı ve yazarı.” ifadelerini kullandı.

İtalya

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ise yayınladığı mesajda, şunları kaydetti:

“Olağanüstü öneme sahip bir figür tarihteki yerini aldı. İngiliz Milletler Topluluğu ailesine ve İngiliz vatandaşlarının hizmetine adadığı uzun hükümdarlık yaşamı boyunca her şeyden önce yetkili bilgeliği ve çok yüksek bir sorumluluk duygusuna sahip olmasıyla hatırlanacaktır.”

İsviçre

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Kraliçe Elizabeth’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı paylaştı.

Cassis, “Kraliçe II. Elizabeth’in vefatından derin üzüntü duydum. Federal Konsey ve İsviçre adına Kraliyet Ailesine en içten taziye dileklerimi iletiyorum. Güçlü ve istikrarlı liderliğe sahip bir kadın olarak anılacak.” değerlendirmesini yaptı.

Finlandiya

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth’in vefatı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek onun 70 yıllık saltanatında tarihe tanıklık edip şekillendirdiğini kaydetti.

Niinistö, “(Kraliçe 2. Elizabeth’in) Görev bilinci ve göreve bağlılığı hepimize örnek. Kraliyet ailesi ve Birleşik Krallık halkına en derin başsağlığı dileklerimi sunarım.” dedi,

Norveç

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kraliçe Elizabeth’in başarılarının üç kuşağa yayıldığı ve dünya genelinde hatırlanacağını belirtti.

Huitfeldt, mesajında, “Kraliyet Ailesi’ne, Birleşik Krallık halkına ve İngiliz Milletler Topluluğu’na en içten taziyelerimi sunuyorum.” ifadesine yer verdi.

Hindistan

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth’in gözü pek biri olarak hatırlanacağını belirterek “Milletine ve halkına ilham veren bir liderlik yaptı. Sosyal hayatta haysiyet ve dürüstlüğün simgesi oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Modi, Kraliyet ailesi ve İngiltere halkına taziye dileklerini sunduğunu bildirdi.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 96 yaşında vefat eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında, “İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kraliyet Ailesi’ne, Birleşik Krallık halkına ve İngiliz Milletler Topluluğu’na en derin taziyelerimi iletirim.” ifadelerini kullandı.

Rusya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in hayatını kaybetmesi üzerine tahta geçen İngiltere Kralı 3. Charles’a taziye mesajı gönderdi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin gönderdiği taziye mesajında 2. Elizabeth için en derin taziyelerini sunarak Birleşik Krallık’ın yakın tarihindeki en önemli olayların Kraliçe’nin adıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu hatırlattı.

Onlarca yıl boyunca, 2. Elizabeth’in dünya sahnesinde otorite sahibi olduğunu, bunun yanı sıra tebaasının sevgisini ve saygısını haklı olarak yaşadığını kaydeden Putin, “Size bu ağır, telafisi imkansız kayıp karşısında güç ve sebat diliyorum. Kraliyet ailesinin üyelerine ve Büyük Britanya halkına destek ve içten taziyelerimi iletmenizi rica ederim.” ifadelerine yer verdi.

İsrail

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatı dolayısıyla İngiliz Kraliyet Ailesine, İngiliz halkına ve İngiliz Milletler Topluluğuna en derin taziyelerini iletti.

İsrail Cumhurbaşkanı, taziye mesajında, “Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth, her yerde ve basitçe ‘Kraliçe’ olarak biliniyordu. Onun gidişi bir devrin sonudur. Kraliçe Elizabeth tarihi bir şahsiyetti; tarihi yaşadı, tarih yazdı ve ölümüyle birlikte muhteşem, ilham verici bir miras bıraktı.” değerlendirmesinde bulundu.

Herzog, mesajında şunları kaydetti:

“Uzun ve önemli saltanatı boyunca dünya dramatik bir şekilde değişirken Kraliçe, istikrarlı ve sorumlu liderliğin bir simgesi ve ahlak, insanlık ve vatanseverliğin bir alameti olarak kaldı. Kraliçe, hayatı ve halkına hizmeti boyunca bütünlük, görev ve kadim gelenek ruhunun vücut bulmuş haliydi.”

Yunanistan

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, taziye mesajında Kraliçe’nin ailesine ve İngiliz halkına başsağlığı diledi.

Kraliçe Elizabeth’in hükümdarlığının, İngiltere’nin modern tarihine damgasını vurduğunu belirten Sakelaropulu “Ülkesinin temel direklerinden biri oldu, sevgi ve saygıyla ödüllendirildi.” dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Kraliçesi Elizabeth’in ölümü için Twitter’da yayınladığı mesajda, “Tahtta bulunduğu süre boyunca sergilediği görev, hizmet ve özveri sadece örnek alınası değil, aynı zamanda olağanüstüydü.” ifadesine yer verdi.

Almanya

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Twitter’da yayınladığı taziye mesajında Kraliçe’nin ailesi ve İngiliz halkına başsağlığı diledi.

Scholz, paylaşımında şunları kaydetti:

“Almanya’da da milyonlarca kişi için bir rol model ve ilham kaynağı olan Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatının yasını tutuyoruz. İkinci Dünya Savaşı’nın dehşetinden sonra Alman-İngiliz uzlaşmasına verdiği destek unutulmayacaktır. Onu özleyeceğiz, özellikle de harika mizah anlayışını.”

Brezilya

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için ülkesinde 3 gün yas ilan edildiğini açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bolsonaro, “Dünya için bu üzücü tarihte, üç günlük resmi yas ilan ediyoruz ve tüm Brezilya halkını Kraliçe 2. Elizabeth’i anmaya davet ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Güney Afrika

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, taziye mesajında, Kraliçe’nin ailesi ve İngiliz halkına başsağlığı diledi.

Ramaphosa, “Majesteleri, sıra dışı bir hayat yaşamış, olağanüstü ve dünyaca ünlü bir halk figürüydü. Hayatı ve mirası, dünyanın dört bir yanından birçok kişi tarafından sevgiyle hatırlanacak.” değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna

Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tüm Birleşik Krallık’a ve İngiliz Milletler Topluluğu’na içten başsağlığı diliyoruz. Dualarımız sizinle.

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09/09/2022 08:48