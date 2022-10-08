Dünya Lions Hizmet Günü etkinliklerle kutlandı

Dünya Lions Hizmet Günü dolayısıyla Lefkoşa’da Lions Kulüpleri’nin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Girne Ada, Girne Akdeniz, Girne Beşparmak, Girne Özgürada, Girne Vatan, Güzelyurt Yeşilada ve Lefkoşa Merkez Lions Kulüpleri ortak etkinliği ile Dünya Lions Hizmet Günü KKTC’de de kutlandı.

Dünya Lions Hizmet Günü’nde ilk olarak Lions Kulüpleri’nin üyeleri saat 10.00 da Lefkoşa Girne Kapısı’ndaki Atatürk heykeli önünde toplandılar.

Atatürk heykeline çelenk koyuldu. Ayrıca Dünya Lions Hizmet Günü nedeniyle bir bildiri okundu.

Etkinliğe katılan Lions Lionslar bando eşliğinde Girne Caddesi’nde kortej yürüyüşü yaparak Lefke Hanı’na kadar yürüdüler.

Lefke Hanı’nda saat 11.00’de de Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlülükler Derneği yararına kermes düzenlendi.

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08/10/2022 19:27