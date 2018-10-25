HABER KIBRIS

Dünya Makarna Günü kutlanıyor

Bugün dünyanın dört bir yanında çeşitli etkinliklerle 25 Ekim Dünya Makarna Günü kutlanıyor.

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25/10/2018

Dünya Makarna Günü kutlanıyor

“Birlikte Daha Güzel” sloganı ile misafirlerine mevsimsel ve taze lezzetler sunan D.ream Grubu içindeki Kitchenette, 25 Ekim Dünya Makarna Günü’nü özel hazırladığı eşsiz makarnasıyla kutluyor. 22-27 Ekim tarihleri arasında misafirlerin beğenisine sunulacak olan enfes İtalyan makarnasının yanı sıra, ZUBİZU kullanıcıları 25 Ekim’de Kitchenette menüsünde yer alan tüm makarnaları %30 indirim ayrıcalığı ile tatma şansı yakalıyor. 

Şehrin en iyi İtalyan restoranlarından Mezzaluna da 25 Ekim Dünya Makarna Günü’ne özel hazırladığı spesiyal makarnasını 22-28 Ekim tarihleri arasında misafirlerinin beğenisine sunuyor. ZUBİZU kullanıcıları ayrıca 25 Ekim’de menüde yer alan makarna alternatiflerini %30 indirim ayrıcalığı ile tatma imkanı da buluyor.

Mezzaluna’nın Dünya Makarna Günü’ne özel hazırladığı; “Cappellacci Ricotta con Funghi” makarna severler için keyifli bir alternatif oluyor. Taze ricotta dolgulu Cappellacci makarnasında, Porçini mantarı ve cevizli ragu eşsiz bir uyum yakalıyor.

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TAGS: Dünya Makarna Günü, haber, kıbrıs
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