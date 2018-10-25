Dünya Makarna Günü kutlanıyor

“Birlikte Daha Güzel” sloganı ile misafirlerine mevsimsel ve taze lezzetler sunan D.ream Grubu içindeki Kitchenette, 25 Ekim Dünya Makarna Günü’nü özel hazırladığı eşsiz makarnasıyla kutluyor. 22-27 Ekim tarihleri arasında misafirlerin beğenisine sunulacak olan enfes İtalyan makarnasının yanı sıra, ZUBİZU kullanıcıları 25 Ekim’de Kitchenette menüsünde yer alan tüm makarnaları %30 indirim ayrıcalığı ile tatma şansı yakalıyor.



Şehrin en iyi İtalyan restoranlarından Mezzaluna da 25 Ekim Dünya Makarna Günü’ne özel hazırladığı spesiyal makarnasını 22-28 Ekim tarihleri arasında misafirlerinin beğenisine sunuyor. ZUBİZU kullanıcıları ayrıca 25 Ekim’de menüde yer alan makarna alternatiflerini %30 indirim ayrıcalığı ile tatma imkanı da buluyor.



Mezzaluna’nın Dünya Makarna Günü’ne özel hazırladığı; “Cappellacci Ricotta con Funghi” makarna severler için keyifli bir alternatif oluyor. Taze ricotta dolgulu Cappellacci makarnasında, Porçini mantarı ve cevizli ragu eşsiz bir uyum yakalıyor.