Dünya Markası Guardian Glass, Darem Trading Ltd. ev sahipliğinde adamızda

Dünya cam endüstrisinin önde gelen firmalarından Guardian Glass Türkiye tarafından farklı şehirlerde düzenlenen ve cam endüstrisinin önde gelen firmaları ile profesyonelleri buluşturan organizasyon bu kez Lefkoşa’da yer aldı.

Ülkemizin alüminyum doğrama ve cephe sistemleri sektörünün önde gelen isimlerinden Darem Trading Ltd.’in ev sahipliğinde, tarihi Bedesten’de düzenlenen seminer, Kıbrıs inşaat sektörü için bir ilk oldu.

Mimari cam ve mimari toz boya konularında teknolojik yenilikler ve yenilikçi ürünler hakkında bilgi verilen seminere, çok sayıda mimar, mühendis ve inşaat firması temsilcileri katıldı.

Seminerde, mimari cam sektörünün lider firması Guardian Glass ile mimari toz boya firması Akzo Nobel adına iki sunum yapıldı.

Darem Trading Ltd. direktörü Emre Serdar, konuk uzmanları tanıtan ve sektör katılımcılarına teşekkür içeren konuşması ile başlayan seminerde ilk olarak Guardian Glass Mimari Ürünler Satış Müdürü İlker Yavaş’ın “Guardian Cephesinden” konulu sunumu izlendi.

Ardından, TOSCA Facada kurucusu ve cephe danışmanı Arzu Işıklı “Bina Kabuğu ve Cam” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Işıklı, konukları camın tarihsel geçmişinden itibaren başlayarak, camın günümüzdeki mimari materiyal olarak kullanımını anlatan tarihi bir yolculuğa çıkardı.

Guardian Glass Teknik Müdürü Volkan Oskay’ın “Guardian Glass Teknolojik Çözümler ve Yenilikçi Ürünler” konusunda konuklara teknik bilgiler aktarmasının ardından, AkzoNobel firmasından, Mimari Spesifikasyon Satış Yöneticisi, Selda Yıldırımer’in “Mimari Toz Boyalar” konulu sunumu ile seminer sonlandı.

Seminer sonrasında konuşmacılara, Darem Trading Ltd. kurucu direktörü Mehmet Ünal Serdar tarafından, elişi Kıbrıs Kapı’larından oluşan tablolar hediye edildi.

Soru-cevap kısmının ardından, networking etkinliği ve müzik dinletisi ile etkinlik tamamlandı. Lha

06/12/2019 22:50