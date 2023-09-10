Dünya Mersin’e kilitlendi! 1040 metrede umut arayışı: 8 adımda son durum

İniş sırasında mide kanaması geçiren 40 yaşındaki profesyonel Amerikalı mağaracı Mark Dicky'nin, desteksiz yürüyebilecek hale getirilmesinin ardından, yüzeye çıkarılması için uluslararası operasyon başlatıldı. Son olarak İtalyan Alp Dağları arama kurtarma timi de bölgeye ulaşınca düğmeye basıldı. 170'in üzerinde doktor, paramedik ve dağcı ekibi ana kampa ulaştı. Aralarından en seçkin 50 kişi iniş hazırlığına başladı.

TÜRKLERİN KATKISI BÜYÜK

Türk ordusuna bağlı birimler Dicky'nin olduğu yere bir iletişim kablosu indirmeyi başardı. ABD'li mağaracıya ilaç ve kan da ulaştırıldı. 700 metre derinliğe ana kamp kuruldu. Bugün ya da yarın Türklerin koordinasyonundaki yabancı ekipler, aşağı inmeye başlayacak. Normalde sağlıklı bir mağaracı gün ışığına o derinlikten 16 saatte çıkıyor. Ancak ABD'li mağaracının çıkarılması salı ya da çarşambayı bulacak.

KORİDORLAR GENİŞLETİLDİ

Dicky sedye üzerinde yüzeye çekilecek. Sedyeli geçişleri sağlamak için bazı bölgelere küçük köprüler kurulacak. Dar kireçtaşı bölümler genişletiliyor. Düşme tehlikesi olan kayalar temizlendi. Yukarıdan ekibin üzerine boşalan 4-6 derecelik soğuk suyun altında gerçekleşecek operasyon için, yeraltında dinlenme noktaları belirlendi. Her bir kamp noktasının güvenliği ise farklı bir ülkenin dağcı grubuna verildi.

TÜRKİYE’NİN ÜÇÜNCÜ DERİN MAĞARASI

Mersin’in Anamur ilçesinden geçen Orta Torosların zirvesindeki Morca Mağarası, Anamur’daki 1429 metre derinliğinde EGMA (Peynirlikönü) ile Kayseri’deki Kuzgun’dan sonra (1400 m) Türkiye’nin en derin 3’üncü mağarası. Bilim insanları, 11 yıldır mağaranın jeolojik yapısını inceliyor, hayvan türlerini keşfediyor. Ağustos ayındaki keşif çalışmalarında yerin 1274 metre altında göller bulundu. Mark Dicky ve ekibi mağaraya yeni bir geçit bulmak ve haritasını çıkarmak amacıyla inmişti