Dünya Meteoroloji Örgütü: Geri dönüşü olmayacak!

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki iklime zararlı sera gazı oranının şu ana kadar yapılmış ölçümlere göre en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı. Örgütün 2017 verilerine göre, atmosferdeki karbondioksit oranı 403,3 ppm'den 405,5 ppm'ye yükseldi.

Atmosferdeki karbondioksit oranı sanayileşmeden önceki döneme, örneğin 1750 yılına kıyasla yüzde 46 oranında arttı. Metan gazının oranı ise milyarda 1859 birime yükseldi. Bu da sanayileşme öncesi döneme göre, yüzde 257'lik bir artışa tekabül ediyor.

Yıllık bülten yayınlayan örgüt, "Bu eğilimin tersine döneceğini, uzun dönemde iklim değişikliğini, deniz seviyesinin yükselmesini ve denizlerdeki asit yoğunluğunun artmasını engelleyecek bir değişiklik olacağı yönünde hiçbir emare yok" açıklamasını yaptı.

Örgütten yapılan açıklamada, "Karbondioksit ve diğer sera gazlarının atmosferdeki oranı hızlı bir şekilde düşürülmezse, iklim değişikliğinin dünya üzerinde yıkıcı ve geri dönüşü olmayan etkileri olacak" denildi.