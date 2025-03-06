Dünya Meteoroloji Örgütü: La Nina hava olayının kısa ömürlü olması muhtemel

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Aralık 2024'te ortaya çıkan ve gezegeni serinleten La Nina hava olayının kısa ömürlü olabileceğini bildirdi.

WMO, La Nina hava olayına ilişkin yayımladığı raporda, mart ila mayısta hava koşullarının nötr koşullara (El Nino ve La Nina koşullarının olmadığı) geri dönme olasılığının yüzde 60 olduğu, bu oranın nisan ila haziranda yüzde 70'e yükseldiği belirtildi.

Mart-haziran döneminde sıcaklık artışına neden olan El Nino hava olayının gelişme olasılığına yer verilen raporda, La Nina hava olayının kısa vadeli olmasının beklendiği vurgulandı.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, El Nino ve La Nina için mevsimsel tahminler ve küresel olarak hava olaylarına ilişkin etkilerinin, erken eylemler için önemli bir araç olduğunu kaydetti.

Saulo, "Bu tahminler, tarım, enerji ve ulaşım gibi temel sektörler için milyonlarca dolarlık ekonomik tasarrufa dönüşüyor. Bunlar, yıllar içinde afet riskine hazırlık sağlayarak binlerce hayat kurtardı." değerlendirmesinde bulundu.

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Nino hava olayı, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.

Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor.

Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.