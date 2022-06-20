Dünya Mülteciler Günü, cuma günü başkentte kutlanacak

MHD’den Dünya Mülteciler Günü mesajı: ‘‘Her şey mümkün. Her şey dayanışma ile mümkün’’

Mülteci Hakları Derneği (MHD), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) iş birliğinde ve bazı sivil toplum örgütlerinin desteği ile, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla, 24 Haziran Cuma günü başkent Lefkoşa’da “Birlikte Mümkün Festivali” düzenliyor.

“Ülkede yaşayan mültecilerin hikâyelerini, yaşadıkları zorlukları ve ihtiyaçlarını daha görünür hale getirmek” ve “tüm zorlukların dayanışma ile aşılarak mümkün hale getirilebileceği” mesajını vermek amacıyla düzenlenen “Birlikte Mümkün Festivali”, saat 18.30’da Lefkeliler Hanı’nda başlayacak.

Etkinlik boyunca canlı müzik, yemek ve içecek stantları ve çocuklar için çeşitli eğitici ve eğlenceli aktiviteler yer alacak.

Dernekten 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, Dünya Mülteciler Günü’nün, mülteci statüsündeki kişilerin durumlarını topluma aktarabilmeleri için kutlandığı hatırlatılarak, “mültecilerin durumlarını, yaşadıkları zorlukları ve verdikleri mücadeleyi daha iyi anlatabilmesi, dayanışmayı ve yardımlaşmayı güçlendirmek” amacıyla MHD’nin LTB iş birliğinde ve bazı sivil toplum örgütlerinin desteği ile “Birlikte Mümkün Festivali”i düzenleneceği belirtildi.

“20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün, tüm dünyada olduğu Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan mültecilerin hikayelerini paylaşmalarına, yaşadıkları hak ihlalleri ve zorlu süreçleri daha görünür kılmaya fırsat sunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ne yazık ki, günler ve yıllar geçtikçe ülkeler temelinde yaşanan çatışma ve krizler git gide derinleşiyor. Gün geçtikçe daha fazla insan savaş ve zulüm nedeniyle evlerinden, ülkelerinden edilmekte ve zorunlu göç yollarına düşmeye devam etmektedir. Kıbrıs’ın kuzey kesiminde yaşayan mültecilerin bu zorlu süreçte destek olmak ve verdikleri bu mücadelede onlar ile dayanışarak yardımcı olabilir, yaşadıkları ayrımcılık, ırkçılık ve hak ihlallerini yine dayanışarak yıkabilir ve zorlukların aşılmasını mümkün hale getirebiliriz.”

Açıklamada, cuma günkü festival kapsamında toplanacak olan gelirin tümünü ülkede yaşayan mülteciler ve mülteciler için yapılacak çalışmalarda kullanılacağı da kaydedildi.

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20/06/2022 19:43