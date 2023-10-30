Dünya müslüman dini liderleri 'Filistin ve Gazze' konulu konferansta bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, dünya müslüman dini liderlerin katılımı ile “Filistin ve Gazze” gündemiyle ‘Acil Gazze Toplantısı’ düzenledi.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 92 ülkeden 131 katılımcıyla “Filistin ve Gazze” konulu çevrim içi düzenlenen konferansta konuşan Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Filistin'de yaşanan soykırımı durdurabilmek adına toplantı düzenleyen T.C. Diyanet İşleri Başkanına teşekkür etti.

Akan kanın ve ortaya konan vahşetin durdurulması için aynı şekilde her türlü tedbirin meşru olduğu ve derhal uygulanması gerektiğine dikkat çeken Ünsal, "işgalci İsrail’in Filistin’de uyguladığı insanlık dışı vahşetin ve soykırımın bir an önce son bulması gerektiğini" kaydetti.

"Gerçek şu ki, geçen her saat akan kanın durması için bilindik temennileri dile getirmenin faydasız olduğunu göstermektedir. Bugün Gazze'de yaşananlar dünya müslümanlarına açık bir meydan okumadır. Siyonizm: 'Biz Dünyanın gözü önünde Müslüman kardeşlerinizi genç yaşlı, kadın erkek, çocuk demeden öldürürüz ve siz bize hiçbir şey yapamazsınız' demektedir. İsrail Başbakanının da açıkça dile getirdiği gibi dünyanın gözü önünde işlenen bu soykırımı, inançlarının kendilerine yüklediği bir kutsal savaş olarak görmektedirler ” diyen Ünsal, kendilerinin devletler düzeyinde karar merci olmadıklarını belirtti.

Ünsal, “Ait olduğumuz ülkelerimizin siyasi, askeri, diplomatik hamleleri hiç şüphesiz bizim kararlarımızla şekillenmeyecektir. Bizim fikir beyan etme noktasındaki pozisyonumuz dinimizin emirlerini gerekli hallerde açıkça ortaya koymaktır. Barış dini olan İslam bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek anlamına geldiğini açıkça söylemektedir.” dedi.