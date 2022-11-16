Dünya nüfusu açıklandı! Artık daha kalabalığız

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), dünya nüfusunun 15 Kasım itibarıyla 8 milyar kişiye ulaştığını bildirdi.

UNFPA'nın yayımladığı rapora göre, dünyanın 2030'da 8,5 milyar, 2050'de 9,7 milyar, 2100'de 10,4 milyar nüfusa ulaşacağı tahmin ediliyor.

Dünyada nüfus artışı hızı yavaşlarken, nüfusun 2100'e kadar artmaya devam etmesi bekleniyor.

1970'lerden bu yana azalan dünya nüfusundaki artış hızı, 2020'de ilk kez yüzde 1'in (yıllık) altına düştü.

Dünyanın 7 milyardan 8 milyar nüfusa yükselmesi yaklaşık 12 yıl sürerken, bir sonraki milyara ulaşmanın yaklaşık 14,5 yıl (2037'ye kadar) sürmesi bekleniyor.

Yüksek doğurganlık oranları dolayısıyla Sahra altı Afrika'daki nüfus artışının 2050'ye kadar küresel büyümenin yarısından fazlasını oluşturması öngörülüyor.

Bu habere tepkiniz:



16/11/2022 23:21