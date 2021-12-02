Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i farklı boyutlarda engellilik yaşıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Angın Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin farklı boyutlarda engellilik durumuna sahip olduğunu söyleyerek, “Nüfusun yaşlanması ve kronik hastalıklardaki artış ile doğru orantılı olarak engelli sayısı da artıyor” dedi.

Prof. Dr. Angın 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında konuşarak, “Engellilik normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan gelişen azalma veya kayıp sonucu yapamamasıdır” ifadesini kullandı.

Engelliliğin öncelikle önlenebilmesi için koruyucu yaklaşımların vurgulanması gerektiğine dikkat çeken Angın, “Engelli bireyin fiziksel, ruhsal, zihinsel sağlık durumunun geliştirilebilmesi için imkânların sağlanması, engellilerin eğitim alma, iş sahibi olma, sosyal katılım haklarının arttırılması ve yasal haklarının geliştirilebilmesi gibi önemli konuların vurgulandığı ‘3 Aralık’ bir farkındalık günüdür” bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Angın, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de engellilerin topluma kazandırılmasının önemli olduğunu dile getirerek, engelli bireylerin haklarının “tam ve diğer insanlara eşit ölçüde” sağlanabilmesi için fırsat yaratılması gerektiğinin altını çizdi.

Toplum olarak her konuda engelli bireylerin yanında yer almanın önemine işaret eden Angın, “Onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem göstermeliyiz” dedi.

Angın, yollar, kaldırımlar, kamu binaları, parklar ve bahçeler, okullar, içinde yaşanılan konutlar, ulaşım araçları ve bunun gibi daha birçok fiziksel çevre unsurunun engellilerin topluma katılmasının önünde ciddi birer engel olduğunu vurgulayarak, “Bu durumun sahip olduğu engeli nedeniyle hareket yeteneği sınırlanmış bireylerin yaşadıkları sınırlamaları daha da pekiştiriyor” açıklamasında bulundu.

Bu konudaki devlet politikalarının geliştirilmesinin önemini işaret eden Angın, alınan önlemlerin arttırılması, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplumsal eğitime daha çok önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Angın, toplumun bakış açısını değiştirmenin gerekliliğini de dile getirerek, ayrıca ulaşım ve erişim problemlerini azaltmak için gerekli mimari düzenlemelerin yapılmasının engelli bireylerin üretkenliğini arttıracağını belirtti.

Engelsiz bir dünya için toplumda bu bilincin oluşmasının önemli olduğunu vurgulayan Angın, “Engelsiz bir dünya için bir gün ile sınırlı kalmayıp hayatımızın her anını kapsamasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Bu habere tepkiniz:



02/12/2021 10:35