Dünya 'ölümcül' zirveye yaklaşıyor (Bilim insanları tarih verdi)

Corona virüs gezegenimizin ortak gündemi olmaya devam ediyor. Ancak bilim insanlarına göre, bir başka küresel sorun kapıda: İklim değişikliği.

Etkilerini artık daha sık gördüğümüz iklim değişikliği üzerine yürütülen araştırmanın sonuçları açıklandı. Northern Arizona Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları 2050 yılına gelindiğinde.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, sıcaklıkların bu şekilde artmaya devam etmesi 2050 yılına geldiğimizde insan eliyle salınan karbonun etkileri de zirveye ulaşacak.

Aynı çalışmaya göre, küresel sıcaklıkların artması ile karbon emisyonunda kilit rol oynayan ormanlar da etkilenecek ve görevini yapmakta zorlanacak. Ekip bunun gezegenimiz için ölümcül sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Artan sıcaklığın bitkilerin fotosentez yapma oranlarında düşüşe neden olabileceği uyarısında bulunan bilim insanları araştırma kapsamında 20 yıl boyunca toplanan verilerden yararlandı.

KÜRESEL ISINMA DÜNYA HARİTASINI NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?

Christian Aid tarafından yayınlanan rapor Küresel Isınma'nın sonuçları ile ilgili oldukça ürkütücü uyarılarda bulunuyor.

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

Rapora göre buzulların erimesinden en radikal şekilde etkilenecek ülkelerden birisi İngiltere. İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?

İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.

Bu habere tepkiniz:



14/01/2021 12:18