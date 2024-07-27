Dünya onu konuşuyor: Olimpiyat oyunlarına katılmak için parmağını kestirdi

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27/07/2024

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Dünya onu konuşuyor: Olimpiyat oyunlarına katılmak için parmağını kestirdi

Sağ elinin bir parmağı kırık olan Avustralyalı çim hokeyi oyuncusu Matt Dawson, iyileşmeyi beklerse Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı kaçıracağı için parmağının bir kısmını kestirdi.

Avustralyalı çim hokeyi oyuncusu Matt Dawson'ın Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yer almak için başvurduğu yol ağızları açık bıraktı.

OLİMPİYAT İÇİN PARMAĞINI KESTİRDİ

Antrenman sırasında sağ elinin bir parmağını kıran Dawson, ameliyat masasına yatıp parmağının iyileşmesini bekleseydi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı kaçıracaktı. 30 yaşındaki sporcu bu nedenle parmağının üst kısmını kestirerek eşi benzeri görülmemiş bir hamleye imza attı.

ARJANTİN MAÇINDA SAHADA

Parmağının kesilmesi sonrası olimpiyat oyunları için hazır hale gelen Dawson'ın 2 hafta sonra Arjantin ile oynanacak karşılaşmada sahada yer alabilecek.

27/07/2024 09:28
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TAGS: Dünya onu konuşuyor: Olimpiyat oyunlarına katılmak için parmağını kestirdi
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