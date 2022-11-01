Dünya onun seçim zaferini konuşuyor! Kesik serçe parmağın trajik hikayesi...

Hapisten çıkan ve ve yeniden aday olan Lula da Silva, Brezilya’da zaferini ilan etti. Amazon ormanlarının geleceği açısından tüm dünyanın ilgilendiği seçimde Lula’nın zaferi sevinç yarattı. Lula'yı siyasete iten en büyük sebeplerden biri de el parmaklarından birinin eksik olması. Gençliğinde iş kazası sonucu parmağı kopan Lula, sağlık sistemi yetersizliğinden ötürü parmağını kaybetmek zorunda kaldı.

Brezilya’da kritik seçimin sonucu netleşti ve ikinci turun galibi Luiz Inacio Lula da Silva oldu. Devlet Başkanı olarak seçime giren Jair Bolsonaro ise yüzde 1,8’lik farkla seçimin kaybedeni oldu. Böylece ülkedeki dört Yıllık aşırı sağ dönemi sona erdi ve yeniden sola dönüldü.

Yüksek Seçim Mahkemesi’nin resmi açıklamasına göre, İşçi Partisi adayı Lula da Silva geçerli oyların yüzde 50,90’ını alarak yeni devlet başkanı oldu. Son 4 yıldır ülkeyi yöneten aşırı sağcı Jair Bolsonaro’nun oy oranı ise yüzde 49,10’da kaldı. 124 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı seçimlerde, iki aday arasındaki fark 2 milyon 139 bin oydu. Bunun, Brezilya’da modern demokrasinin sağlandığı 1989’dan bu yana başkanlık seçimlerinde elde edilen en küçük fark olduğu belirtiliyor. Seçimlerin ilk turunda Lula yüzde 48,43, Bolsonaro ise yüzde 43,20 oy almıştı.

Sonuçlar, daha önce 8 yıl devlet başkanlığı yapan Lula’nın destekçileri tarafından büyük coşkuyla karşılanırken, Lula galibiyeti sonrası yaptığı konuşmada birlik mesajları verdi. Seçimlerin tek galibinin Brezilya halkı olduğunu ifade eden Lula, sadece kendisine oy verenlerin değil, 215 milyon Brezilyalının başkanı olacağı sözünü verdi.

Başkanlık koltuğuna oturacağı 1 Ocak 2023’ten itibaren ırkçılık ve ayrımcılığa karşı bir politika izleyeceğini ve kadına yönelik şiddetle mücadele edeceğini belirten Lula, “Ülkede yaşayan beyazlar ve siyahların aynı hak ve fırsatlara sahip olması gerekiyor. Ancak bu şekilde barış, demokrasi ve fırsatlarla dolu, eşitlikçi bir Brezilya inşa edebiliriz” diye konuştu. Lula, “Brezilya halkı yeniden umuda sahip olmak istiyor. Halk silah değil kitap istiyor. İyi yaşamak, iyi yemek, iş sahibi olmak ve eğitime erişmek istiyor” dedi.

AMAZON VURGUSU

İklim değişikliği ile mücadele ve Amazon Ormanları’nı koruma konusunda da çalışacağını belirten Lula, seçim kampanyasında Amazon yağmur ormanlarındaki tahribatı geri çevirme ve iklim değişikliğine odaklanma taahhüdünde bulunmuştu. Lula “Başta Amazon yağmur ormanlarını korumak üzere, Brezilya, iklim kriziyle mücadelede liderlik rolünü sürdürmeye hazır” açıklamasını yaptı. Ülkede son yıllarda artan yoksulluk ve açlığa da değinerek, “Eğer tüm dünyaya gıda ihraç edebiliyorsak tüm Brezilyalıların kahvaltı, öğle ve akşam yemeği yemesini de sağlamalıyız. Bu benim en büyük vaadimdir” dedi. Lula konuşmasında, 2018 yılında hapse atıldığına ve 19 ay sonunda Yüksek Mahkeme tarafından aklanarak özgür bırakılmasına da atıfta bulunurken, “Beni diri diri gömmeye çalıştılar, ama işte buradayım” ifadelerini kullandı.

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01/11/2022 09:39