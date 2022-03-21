Dünya Orman Gününde Denktaş’ın Anıt Mezarına ağaç dikildi

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve üye Lions Kulüpleri Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'in Anıt mezar çevresinde 21 Mart Dünya Orman Günü nedeniyle ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, DAÜ Kentsel Araştırma ve Gelistirme Merkezi peyzaj planına göre Orman dairesinden temin edilen fidanlar ve Gönyeli Belediyesinin katkıları ile gerçekleştirildi.

Çevre etkinliğinde konuşan Federasyon Baskanı Ln Duygu Adahan Kuran " Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktas'ın Anıt Mezarı çevresine 21 Mart Dünya Orman Gününde diktiğimiz ağaçlarla en önemli zenginlik kaynaklarımızdan biri olan; ormanlarımızı korumanın ve yeni Orman alanlarını oluşturmanın hepimizin görevi olduğunu” belirtti.

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21/03/2022 18:24