Dünya Oto Cup Başlıyor…

Tenisçiler Dünya Oto Cup ile sahaya iniyor. 225 tek 80 çift kayıt yapılan turnuva, rekor katılımla gerçekleşiyor.

Bu yıl ilk kez hayata geçen, tenise yeni başlayanları müsabaka yapmaya cesaretlendirmek için Tenise Hoş geldin kategorisi de turnuvada yer alıyor.

Pandemi kurallarının azami şekilde uygulanacağı turnuvada maske, mesafe ve hijyen kuralları ön planda olacak şekilde, seyircisiz gerçekleşecek.

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06/04/2021 16:11