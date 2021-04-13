Dünya Oto Cup da Çekişmeli Maçlar…

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13/04/2021

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Dünya Oto Cup da Çekişmeli Maçlar…

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen ve seyircisiz gerçekleşen DÜNYA OTO CUP 9-12-16 yaş ve Senyör kategorilerinde gerçekleşen zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile devam ediyor. DÜNYA OTO CUP da oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve 13 Nisan Salı gününün maç programı şu şekilde;

9 YAŞ KIZLAR- Round Robin

DENİZ ABDULLAHOĞLU - MÜYESSER EKİN GENÇEL     4/1 – 4/0

İLAY GENÇ - ANASTASİİA ELSHİNA   1/4 - 2/4

LARİN VURAL - ELVİN AKŞAHİN   2/4 – 2/4

MİRA YÜKSEL - DOĞA İNCE   4/1 2/4 – 10/7

NACİYE SELİN FARAÇOĞLU - ANNA VİSHNİAKOVA   W.O.

BEREN BAŞARAN - İREM ÖZEN   4/0 – 4/1

 

9 YAŞ ERKEKLER- Round Robin

DENİZ VAROĞLU - POYRAZ VURAL    4/0 – 4/0

AREL SARIBAŞ - TİMUR SALİH BELİCAN   0/4 – 0/4

BARAN BAŞARAN - DORUK GÜLERYÜZ     4/0 – 4/0

MAKAN ORAN - ERDAL ARABACIOĞLU   4/0 – 4/2

AYBERK TERZİ - ÇAĞ REFİKOĞLU      0/4 – 0/4

AREL ŞAHİN - YESSENZHAN URAZOV    4/0 – 4/2

TUĞRA İRFANOĞLU - YALIN YURTSEVER     4/0 – 4/0

 

12 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund

DERİN ÖNEY ŞEMSETTİN - BORA ERİN     0/6 – 0/6

RÜZGAR VURAL - MEHMET UMUT GÜRTUNÇ    6/2 – 6/0

 

ENVER ADA GENÇEL - UĞUR DUMAN    6/0 – 6/0

EREN YILMAZ - NOA DUCHATEAU    6/3 – 6/4

TOPRAK ATA CANDAN - EMİR ASAF YÜKSEL   1/6 – 2/6

HASAN ARAS DUMAN - RECEP YALOVALI   6/1 – 6/2

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN - ASIM ARAS ASTAN    5/7 – 2/6

ÇINAR ELMALI - ÖMER ANIL    1/6 – 1/6

 

16 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

SEVİM AKBAŞ - SELİN ÖNAL    4/6 – 6/4 – 6/4

MELİS MEVLİT - ÖZGÜL ŞAH     6/2 – 6/1

NADİR ÇINARLILI - EKİN KARASU 7/5 – 6/0

TANSEL ŞIK - ELÇİN ÖZBİLEN   1/6 – 3/6

 

16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - TOPRAK BERKOL   6/3 – 6/0

BATUR EVRE - MERT YÜKSELEN     6/2 – 6/3

 

SENYÖR 50+ Erkekler - 1. Raund

AHMET DUMAN - MUSTAFA TAŞELİ    1/6 – 1/6

 

 

 

 

 

DÜNYA OTO CUP 13 NİSAN SALI MAÇ PROGRAMI:

 

 9 YAŞ KIZLAR -  Çeyrek Final,

 

 9 YAŞ ERKEKLER -  Çeyrek Final,

 

 12 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final,

 

16 YAŞ ERKEKLER -  Çeyrek Final,

 

30+ ÇİFT KADINLAR – Round Robin,

 

30+ ERKEKLER – Çeyrek Final,

 

30+ KARIŞIK ÇİFTLER – Çeyrek Final,

 

40+ ERKEKLER – ÇEYREK Final,

 

50+ ERKEKELER,

 

13+ TENİSE HOŞ GELDİN KARIŞIK ÇFTLER.

13/04/2021 14:25
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TAGS: Dünya Oto Cup, tenis, turnuva
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