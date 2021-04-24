Dünya Oto Cup da Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna Şampiyon…
24/04/2021
DÜNYA OTO CUP muhteşem final maçları ile sona erdi. KKTF tesislerinde rekor katılım ile seyircisiz gerçekleşen DÜNYA OTO CUP da 13+ Kadınlar ve 13+ Erkekler kategorilerde oynanan zevkli final maçlarında, 3 sette biten Kadınlar finalinde 0/3 geriden gelip son seti 6/3 alarak şampiyon olan Oksana Piddubna ile Erkekler finalinde başa baş geçen 2 set sonucunda şampiyonluğa ulaşan Mustafa Zorba oldu. DÜNYA OTO CUP da alınan sonuçlar ve sıralamalar şöyle;
10 YAŞ KIZLAR GRUP A – Final
HURİYE ŞIK - DENİZ ABDULLAHOĞLU 4/1 – 4/0
10 YAŞ KIZLAR GRUP B – Final
GİRNE UMUT YEREBAKAN - ZARİF DAYI 4/0 – 4/1
10 YAŞ ERKEKLER – Final
ASIM ARAS ASTAN - ÇINAR ELMALI 2/4 – 4/0 – 11/9
14 YAŞ KIZLAR - Final
NADİR ÇINARLILI - TANSEL ŞIK 1/6 – 1/6
14 YAŞ ERKEKLER - Final
BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI - ARAS ÇELİK 6/2 - 6/7 – 6/1
13+ BÜYÜK KADINLAR –Final
OKSANA PİDDUBNA - AZRA SERAY YALKIÇ 6/3 – 6/7 – 6/3
13+ BÜYÜK ERKEKLE –Final
MUSTAFA MEHMET ZORBA - RASİM ÜLKER 6/4 – 6/3
13+ BÜYÜK ÇİFT KADINLAR – Final
SEVİM AKBAŞ / ELÇİN ÖZBİLEN - AZRA YALKIÇ / OKSANA PİDDUBNA 6/2 – 6/7 – 4/10
13+ BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER - Final
A. AL BİTAR / MUSTAFA ZORBA - DERİN SAMİOĞLU / BERKE CAN EKİNCİ 7/6 – 6/2
50+ ÇİFT ERKEKLER - Final
MUSTAFA TAŞELİ / JEAN C. SCHROTTER - EDİZ DEMİRCİLER / ORHUN DOĞASAL 5/7 – 6/4 - 10/7
13+ TENİSE HOŞ GELDİN KADINLAR KATEGORİSİ –Final
ESRA ÖZDAMAR BAŞARAN - ENDER ÇABUKER 6/4 – 6/3
13+ TENİSE HOŞ GELDİN ERKEKLER KATEGORİSİ - Final
ENDER SICAKYÜZ - ERGE GÜNEŞER 6/0 – 6/0
DÜNYA OTO CUP SIRALAMALARI:
8 Yaşlar:
1- ÇAĞ REFİKOĞLU
2- DORUK GÜLERYÜZ
9 Yaş Kızlar:
1- DENİZ ABDULLAHOĞLU
2- MİRA YÜKSEL
9 Yaş Erkekler:
1- BARAN BAŞARAN
2- TUĞRA İRFANOĞLU
10 Yaş Kızlar Grup A:
1- HURİYE ŞIK
2- DENİZ ABDULLAHOĞLU
10 Yaş Kızlar Grup B:
1- GİRNE UMUT YEREBAKAN
2- ZARİF DAYI
10 Yaş Erkekler
1- ASIM ARAS ASTAN
2- ÇINAR ELMALI
12 Yaş Kızlar:
1- ALMİRA AKŞAHİN
2- HURİYE ŞIK
12 Yaş Erkekler:
1- BORA ERİN
2- ENVER ADA GENÇEL
14 Yaş Kızlar:
1- TANSEL ŞIK
2- NADİR ÇINARLILI
14 Yaş Erkekler:
1- BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI
2- ARAS ÇELİK
16 Yaş Kızlar:
1- SEVİM AKBAŞ
2- NADİR ÇINARLILI
16 Yaş Erkekler:
1- TURGAY VURAL HIDIROĞLU
2- ERSEL KALFAOĞLU
13+ Kadınlar:
1- OKSANA PİDDUBNA
2- AZRA SERAY YALKIÇ
13+ Erkekler:
1- MUSTAFA MEHMET ZORBA
2- RASİM ÜLKER
13+ Çift Kadınlar:
1- AZRA YALKIÇ / OKSANA PİDDUBNA
2- SEVİM AKBAŞ / ELÇİN ÖZBİLEN
13+ Çift Erkekler:
1- ABDELRAHMAN AL BİTAR / MUSTAFA MEHMET ZORBA
2- DERİN SAMİOĞLU / BERKE CAN EKİNCİ
13+ Karışık Çiftler:
1- OKSANA PİDDUBNA / ABDELRAHMAN AL BİTAR
2- ÖZAY BARUTCU / MUSTAFA MEHMET ZORBA
30+ Erkekler:
1- MEHMET SONAT
2- IGOR ERMAKOV
30+ Çift Kadınlar:
1- İREM İLERİCİ / ELÇİN YOLDAŞCAN
2- ŞAFAK GÜZOĞLU / ARZU ÇAĞIN SAMİOĞLU
30+ Çift Erkekler:
1- MEHMET SONAT / ÇAĞIN ÖZTENAY
2- SERCAN EROZAN / HASAN GAZİOĞLU
30+ Karışık Çiftler:
1- SERCAN EROZAN / ŞAFAK GÜZOĞLU
2- HASAN GAZİOĞLU | İREM İLERİCİ
40+ Erkekler:
1- SERCAN EROZAN
2- VLADİMİR ZIUZIN
50+ Erkekler:
1- AARON FLAMSON
2- ZAFER HIDIROĞLU
50+ Çift Erkekler:
1- MUSTAFA TAŞELİ / JEAN C. SCHROTTER
2- EDİZ DEMİRCİLER / ORHUN DOĞASAL
Tenise Hoş Geldin Kategorisi Kadınlar:
1- ESRA ÖZDAMAR BAŞARAN
2- ENDER ÇABUKER
Tenise Hoş Geldin Kategorisi Erkekler:
1- ENDER SICAKYÜZ
2- ERGE GÜNEŞER
Tenise Hoş Geldin Kategorisi Karışık Çiftler:
1- MEHMET CİVİSİLLİ / ESRA ÖZDAMAR
2- BETÜL GÖKAY / DENİZ DENNER