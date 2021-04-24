Dünya Oto Cup da Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna Şampiyon…

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24/04/2021

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Dünya Oto Cup da Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna Şampiyon…

DÜNYA OTO CUP muhteşem final maçları ile sona erdi. KKTF tesislerinde rekor katılım ile seyircisiz gerçekleşen DÜNYA OTO CUP da 13+ Kadınlar ve 13+ Erkekler kategorilerde oynanan zevkli final maçlarında, 3 sette biten Kadınlar finalinde 0/3 geriden gelip son seti 6/3 alarak şampiyon olan Oksana Piddubna ile Erkekler finalinde başa baş geçen 2 set sonucunda şampiyonluğa ulaşan Mustafa Zorba oldu. DÜNYA OTO CUP da alınan sonuçlar ve sıralamalar şöyle;

10 YAŞ KIZLAR  GRUP A – Final

HURİYE ŞIK - DENİZ ABDULLAHOĞLU  4/1 – 4/0

10 YAŞ KIZLAR  GRUP B – Final

GİRNE UMUT YEREBAKAN - ZARİF DAYI   4/0 – 4/1

 

10 YAŞ ERKEKLER – Final

ASIM ARAS ASTAN - ÇINAR ELMALI  2/4 – 4/0 – 11/9

 

14 YAŞ KIZLAR - Final

NADİR ÇINARLILI - TANSEL ŞIK  1/6 – 1/6

 

14 YAŞ ERKEKLER - Final

BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI - ARAS ÇELİK  6/2 - 6/7 – 6/1

 

13+ BÜYÜK KADINLAR –Final

OKSANA PİDDUBNA - AZRA SERAY YALKIÇ   6/3 – 6/7 – 6/3

 

 

 

13+ BÜYÜK ERKEKLE –Final

MUSTAFA MEHMET ZORBA - RASİM ÜLKER   6/4 – 6/3

 

13+ BÜYÜK ÇİFT KADINLAR – Final

SEVİM AKBAŞ / ELÇİN ÖZBİLEN - AZRA YALKIÇ / OKSANA PİDDUBNA  6/2 – 6/7 – 4/10

 

13+ BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER -  Final

A. AL BİTAR / MUSTAFA ZORBA - DERİN SAMİOĞLU / BERKE CAN EKİNCİ   7/6 – 6/2

 

50+ ÇİFT ERKEKLER -  Final

MUSTAFA TAŞELİ / JEAN C. SCHROTTER - EDİZ DEMİRCİLER / ORHUN DOĞASAL 5/7 – 6/4 - 10/7                                                                                                                                                           

 

13+ TENİSE HOŞ GELDİN KADINLAR KATEGORİSİ –Final

ESRA ÖZDAMAR BAŞARAN - ENDER ÇABUKER   6/4 – 6/3

 

13+ TENİSE HOŞ GELDİN ERKEKLER KATEGORİSİ - Final

ENDER SICAKYÜZ - ERGE GÜNEŞER   6/0 – 6/0

 

 

 

 

 

 

 

DÜNYA OTO CUP SIRALAMALARI:

8 Yaşlar:

1- ÇAĞ REFİKOĞLU

2- DORUK GÜLERYÜZ

 

9 Yaş Kızlar:

1- DENİZ ABDULLAHOĞLU

2- MİRA YÜKSEL

 

9 Yaş Erkekler:

1- BARAN BAŞARAN

2- TUĞRA İRFANOĞLU

 

10 Yaş Kızlar Grup A:

1- HURİYE ŞIK

2- DENİZ ABDULLAHOĞLU

10 Yaş Kızlar Grup B:

1-  GİRNE UMUT YEREBAKAN

2- ZARİF DAYI

 

10 Yaş Erkekler

1- ASIM ARAS ASTAN

2- ÇINAR ELMALI

 

12 Yaş Kızlar:

1- ALMİRA AKŞAHİN

2- HURİYE ŞIK

 

12 Yaş Erkekler:

1- BORA ERİN

2- ENVER ADA GENÇEL

 

14 Yaş Kızlar:

1- TANSEL ŞIK

2- NADİR ÇINARLILI

 

14 Yaş Erkekler:

1- BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI

2- ARAS ÇELİK

 

16 Yaş Kızlar:

1- SEVİM AKBAŞ

2- NADİR ÇINARLILI

 

16 Yaş Erkekler:

1- TURGAY VURAL HIDIROĞLU

2- ERSEL KALFAOĞLU

 

13+ Kadınlar:

1- OKSANA PİDDUBNA

2- AZRA SERAY YALKIÇ

 

13+ Erkekler:

1- MUSTAFA MEHMET ZORBA

2- RASİM ÜLKER

 

13+ Çift Kadınlar:

1- AZRA YALKIÇ / OKSANA PİDDUBNA 

2- SEVİM AKBAŞ / ELÇİN ÖZBİLEN

 

13+ Çift Erkekler:

1- ABDELRAHMAN AL BİTAR / MUSTAFA MEHMET ZORBA

2- DERİN SAMİOĞLU / BERKE CAN EKİNCİ

 

13+ Karışık Çiftler:

1- OKSANA PİDDUBNA /  ABDELRAHMAN AL BİTAR   

2- ÖZAY BARUTCU /  MUSTAFA MEHMET ZORBA

 

30+ Erkekler:

1- MEHMET SONAT

2- IGOR ERMAKOV

 

30+ Çift Kadınlar:

1- İREM İLERİCİ /  ELÇİN YOLDAŞCAN

2- ŞAFAK GÜZOĞLU / ARZU ÇAĞIN SAMİOĞLU

 

30+ Çift Erkekler:

1- MEHMET SONAT / ÇAĞIN ÖZTENAY

2- SERCAN EROZAN / HASAN GAZİOĞLU

 

30+ Karışık Çiftler:

1- SERCAN EROZAN / ŞAFAK GÜZOĞLU

2- HASAN GAZİOĞLU | İREM İLERİCİ

 

40+ Erkekler:

1-  SERCAN EROZAN

2- VLADİMİR ZIUZIN

 

50+ Erkekler:

1- AARON FLAMSON

2- ZAFER HIDIROĞLU

 

50+ Çift Erkekler:

1- MUSTAFA TAŞELİ / JEAN C. SCHROTTER

2- EDİZ DEMİRCİLER / ORHUN DOĞASAL

 

Tenise Hoş Geldin Kategorisi Kadınlar:

1- ESRA ÖZDAMAR BAŞARAN

2- ENDER ÇABUKER  

 

Tenise Hoş Geldin Kategorisi Erkekler:

1- ENDER SICAKYÜZ

2- ERGE GÜNEŞER  

 

Tenise Hoş Geldin Kategorisi Karışık Çiftler:

1- MEHMET CİVİSİLLİ / ESRA ÖZDAMAR

2- BETÜL GÖKAY / DENİZ DENNER

24/04/2021 16:41
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TAGS: Dünya Oto Cup, Mustafa Zorba, Oksana Piddubna
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