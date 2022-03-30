Dünya Oto Cup Tamamlandı
30/03/2022
KKTF ile tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP 10-14 yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin lisanssız kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen kupa töreni ile KKTF kortlarında sona erdi. Dünya Oto Cup da oynanan final maçlarında alınan sonuçlar ile oluşan sıralamalar şöyle;
10 YAŞ KIZLAR – FİNAL
NACİYE SELİN FARAÇOĞLU - ANASDTASİİA ELSHİNA 2/4 2/4
10 YAŞ ERKEKLER - FİNAL
BARAN BAŞARAN - DENİZ VAROĞLU 5/3 5/4
14 YAŞ KIZLAR - FİNAL
LARA ONURLU – ÖZGÜL ŞAH 0/6 0/6
14 YAŞ ERKEKLER - FİNAL
KONSTANTIN KAN - BORA ERİN 3/6 1/6
BÜYÜK KADINLAR - FİNAL
OKSANA PİDDUBNA - ŞENGÜL TİLKİ 6/7 6/4 6/0
BÜYÜK ERKEKLER - FİNAL
MUSTAFA MEHMET ZORBA - IMAD AMER 3/6 6/3 6/2
BÜYÜK ÇİFT KADINLAR – FİNAL
AZRA SERAY YALKIÇ / ŞENGÜL TİLKİ - ELÇİN ÖZBİLEN / ÖZAY BARUTCU 6/1 6/4
BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER – FİNAL
TURGAY HIDIROĞLU / REMZİ HIDIROĞLU - IMAD AMER / ARSEN GÜVENSOY 6/7 5/3 10/8
SENYÖR 40+ ERKEKLER – FİNAL
SERCAN EROZAN - BURAK GAZİ 6/3 6/2
SENYÖR 50+ ERKEKLER – FİNAL
ORHUN DOĞASAL - AARON FLAMSON 7/6 3/6 10/12
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KADINLAR – FİNAL
NAĞME EKENOĞLU – NİNA RATİB 6/7 7/6 10/7
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ ERKEKLER – FİNAL
URAZ ŞENTÜRK - SALİH ZEKİ AVCI 6/2 4/6 10/5
DÜNYA OTO CUP SIRALAMALARI
10 YAŞ KIZLAR
1. ANASDTASİİA ELSHİNA
2. NACİYE SELİN FARAÇOĞLU
10 YAŞ ERKEKLER
1. BARAN BAŞARAN
2. DENİZ VAROĞLU
14 YAŞ KIZLAR
1. ÖZGÜL ŞAH
2. LARA ONURLU
14 YAŞ ERKEKLER
1. BORA ERİN
2. KONSTANTİN KAN
BÜYÜK KADINLAR
1. OKSANA PİDDUBNA
2. ŞENGÜL TİLKİ
BÜYÜK ERKEKLER
1. MUSTAFA ZORBA
2. IMAD AMER
BÜYÜK ÇİFT KADINLAR
1. AZRA YALKIÇ / ŞENGÜL TİLKİ
2. ELÇİN ÖZBİLEN / ÖZAY BARUTCU
BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER
1. TURGAY HIDIROĞLU / REMZİ HIDIROĞLU
2. IMAD AMER / ARSEN GÜVENSOY
SENYÖR 40+ ERKEKLER
1. SERCAN EROZAN
2. BURAK GAZİ
SENYÖR 50+ ERKEKLER
1. AARON FLAMSON
2. ORHUN DOĞASAL
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KADINLAR
1. NAĞME EKENOĞLU
2. NİNA RATİB
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ ERKEKLER
1. URAZ ŞENTÜRK
2. SALİH ZEKİ AVCI