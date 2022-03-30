Dünya Oto Cup Tamamlandı

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30/03/2022

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Dünya Oto Cup Tamamlandı

KKTF ile tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP 10-14 yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin lisanssız kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen kupa töreni ile KKTF kortlarında sona erdi. Dünya Oto Cup da oynanan final maçlarında alınan sonuçlar ile oluşan sıralamalar şöyle; 

10 YAŞ KIZLAR – FİNAL

NACİYE SELİN FARAÇOĞLU - ANASDTASİİA ELSHİNA 2/4 2/4

 

10 YAŞ ERKEKLER - FİNAL

BARAN BAŞARAN - DENİZ VAROĞLU 5/3 5/4

 

14 YAŞ KIZLAR -  FİNAL

LARA ONURLU – ÖZGÜL ŞAH 0/6 0/6

 

14 YAŞ ERKEKLER - FİNAL

KONSTANTIN KAN - BORA ERİN 3/6 1/6

 

BÜYÜK KADINLAR - FİNAL

OKSANA PİDDUBNA - ŞENGÜL TİLKİ 6/7 6/4 6/0

 

BÜYÜK ERKEKLER - FİNAL

MUSTAFA MEHMET ZORBA - IMAD AMER 3/6 6/3 6/2


 

BÜYÜK ÇİFT KADINLAR – FİNAL

AZRA SERAY YALKIÇ / ŞENGÜL TİLKİ - ELÇİN ÖZBİLEN / ÖZAY BARUTCU 6/1 6/4

 

BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER – FİNAL

TURGAY HIDIROĞLU / REMZİ HIDIROĞLU - IMAD AMER / ARSEN GÜVENSOY 6/7 5/3 10/8

 

SENYÖR 40+ ERKEKLER – FİNAL

SERCAN EROZAN - BURAK GAZİ 6/3 6/2

 

SENYÖR 50+ ERKEKLER – FİNAL

ORHUN DOĞASAL - AARON FLAMSON 7/6 3/6 10/12

 

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KADINLAR – FİNAL

NAĞME EKENOĞLU – NİNA RATİB 6/7 7/6 10/7

 

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ ERKEKLER – FİNAL

URAZ ŞENTÜRK - SALİH ZEKİ AVCI 6/2 4/6 10/5







 

DÜNYA OTO CUP SIRALAMALARI

10 YAŞ KIZLAR 

1. ANASDTASİİA ELSHİNA

2. NACİYE SELİN FARAÇOĞLU

 

10 YAŞ ERKEKLER 

1. BARAN BAŞARAN

2. DENİZ VAROĞLU

 

14 YAŞ KIZLAR 

1. ÖZGÜL ŞAH

2. LARA ONURLU

 

14 YAŞ ERKEKLER 

1. BORA ERİN

2. KONSTANTİN KAN

 

BÜYÜK KADINLAR

1. OKSANA PİDDUBNA

2. ŞENGÜL TİLKİ

 

BÜYÜK ERKEKLER

1. MUSTAFA ZORBA 

2. IMAD AMER

 

BÜYÜK ÇİFT KADINLAR 

1. AZRA YALKIÇ / ŞENGÜL TİLKİ

2. ELÇİN ÖZBİLEN / ÖZAY BARUTCU

 

BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER 

1. TURGAY HIDIROĞLU / REMZİ HIDIROĞLU

2. IMAD AMER / ARSEN GÜVENSOY

 

SENYÖR 40+ ERKEKLER

1. SERCAN EROZAN

2. BURAK GAZİ

 

SENYÖR 50+ ERKEKLER

1. AARON FLAMSON

2. ORHUN DOĞASAL

 

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KADINLAR    

1. NAĞME EKENOĞLU

2. NİNA RATİB 

 

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ ERKEKLER

1. URAZ ŞENTÜRK 

2. SALİH ZEKİ AVCI                                                                                                                    

30/03/2022 22:29
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TAGS: Dünya Oto Cup, tenis,
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