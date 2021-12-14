Dünya pişman eden satışı konuşuyor...

Son günlerde giderek popülerleşen NFT piyasası geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 'yanlış' satış vakasını konuşuyor. 300 bin dolarlık satış yapmaya çalışırken yaptığı kritik bir haya nedeniyle yüz binlerce dolar kaybeden bir kullanıcı pişman olsa da kaybını karşılamasının yolu maalesef yok...

Kripto para teknolojilerini kullanarak 2015 yılında ortaya çıkan ve dünyada giderek popüler hale gelen NFT (Non-Fungible Tokens) yani takas edilemez jetonlar dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiriyor. NFT’ler, dijital sanat ve koleksiyon öğeleri satın almanın ve satmanın bir yolu olarak son günlerde büyük bir popülerlik kazandı.

Bir kısmının Jimmy Fallon ve DJ Khaled gibi ünlü isimlere ait olduğu bilinen Bored Ape Yacht Club NFT'leri ise her biri kürk tipi, yüz ifadesi, giyim ve aksesuar gibi farklı özelliklere sahip ve nadirlik derecelerine göre sıralanan yaklaşık 10 bin maymundan oluşan dijital sanat eserlerinden oluşuyor.

Steph Curry ve Post Malone, projeden bir NFT'ye sahip olan ve bunu sosyal medya profil fotoğrafları olarak kullanan diğer ünlü meraklılarından bazıları.

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14/12/2021 18:43