Dünya Ralli Şampiyonası'nın son etabını Elfyn Evans kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 13. ve son ayağı Japonya Rallisi'ni Toyota Gazoo takımından Elfyn Evans kazandı.

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20/11/2023

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Dünya Ralli Şampiyonası'nın son etabını Elfyn Evans kazandı


Takım arkadaşı Finlandiyalı Kalle Rovanpera'nın önceki etapta pilotlar klasmanı şampiyonluğuna ulaştığı organizasyonda, 2023 sezonu, Japonya ayağıyla sona erdi.

Büyük Britanyalı Evans, 3 saat 32 dakika 8 saniyelik derecesiyle Japonya Rallisi'ni ilk sırada tamamladı.

Evans'ın takım arkadaşlarından Fransız Sebastien Ogier ikinci, Rovanpera ise üçüncülük elde etti.

20/11/2023 10:25
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TAGS: haber, kıbrıs
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