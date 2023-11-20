Dünya Ralli Şampiyonası'nın son etabını Elfyn Evans kazandı
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 13. ve son ayağı Japonya Rallisi'ni Toyota Gazoo takımından Elfyn Evans kazandı.
20/11/2023
Takım arkadaşı Finlandiyalı Kalle Rovanpera'nın önceki etapta pilotlar klasmanı şampiyonluğuna ulaştığı organizasyonda, 2023 sezonu, Japonya ayağıyla sona erdi.
Büyük Britanyalı Evans, 3 saat 32 dakika 8 saniyelik derecesiyle Japonya Rallisi'ni ilk sırada tamamladı.
Evans'ın takım arkadaşlarından Fransız Sebastien Ogier ikinci, Rovanpera ise üçüncülük elde etti.