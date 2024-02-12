Dünya rekortmeni Kenyalı atlet trafik kazasında hayatını kaybetti

Erkeklerde maraton dünya rekorunun sahibi olan Kenyalı atlet Kelvin Kiptum, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kiptum'un çalıştırıcısı Gervais Hakizimana da aynı kazada hayatını kaybetti.

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12/02/2024

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Dünya rekortmeni Kenyalı atlet trafik kazasında hayatını kaybetti

Dünya rekortmeni Kenyalı atlet Kelvin Kiptum'un ölüm haberini ülkenin eski başbakanı Raila Odinga verdi.

"KENYA BİR MÜCEVHERİNİ KAYBETTİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Odinga, "Kenya bir mücevherini kaybetti. Söyleyecek söz bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

KELVIN KIPTUM'UN ÇALIŞTIRCISI DA HAYATINI KAYBETTİ

Aynı trafik kazasında Kelvin Kiptum'un çalıştırıcısı Gervais Hakizimana da yaşamını yitirdi.

24 yaşındaki atlet Amerika’nın Chicago kentinde Ekim ayında düzenlenen maratonda 42 kilometreyi 2:00:35 derecede koşarak bu alandaki rekoru kırmıştı. Önceki Rekor 2:01:09 ile yine Kenyalı Eliud Kipchoge’ye aitti.

Kiptum 2023’te Londra Maratonu’nu da kazanmıştı.

12/02/2024 10:37
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TAGS: Kelvin Kiptum, Raila Odinga
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