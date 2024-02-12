Dünya rekortmeni Kenyalı maratoncu Kiptum, 24 yaşında hayatını kaybetti

Dünya rekortmeni Kenyalı maratoncu Kelvin Kiptum, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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12/02/2024

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Dünya rekortmeni Kenyalı maratoncu Kiptum, 24 yaşında hayatını kaybetti

Dünya rekortmeni Kenyalı maratoncu Kelvin Kiptum, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Geçen yıl ekim ayında koşulan Chicago Maratonu'nda 2 saat 35 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kıran Kiptum, antrenörü Gervais Hakizimana ile birlikte geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

24 yaşındaki atletin ülkesi Kenya'da arabasının ağaca çarpması sonucu öldüğü bildirildi.

Kiptum'un Chicago Maratonu'nda elde ettiği dereceyle, vatandaşı Eliud Kipchoge'e ait rekoru 34 saniye geliştirmesinin ardından bu yaz Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton mücadelesinin büyük çekişmeye sahne olması bekleniyordu.

Rekortmen atlet, geçen yıl Londra Maratonu'nu da kazanmıştı.

12/02/2024 11:22
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