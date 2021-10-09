Dünya Ruh Sağlığı Günü bu yıl ‘eşitsiz bir dünyada ruh sağlığı’ teması ile kutlanıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (PDAREM) Uzman Psikoloğu Çise Haşimoğulları, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında konuşarak, “Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün genel amacı, dünya çapında akıl sağlığı sorunları hakkında farkındalık yaratmak ve akıl sağlığını desteklemek için çabaları harekete geçirmektir” ifadesini kullandı.

Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yılki temasının “eşitsiz bir dünyada ruh sağlığı” olarak belirlendiğini dile getiren Haşimoğulları, ‘Herkes için akıl sağlığı bakımı!’ sloganı ile yola çıkıldığını kaydetti.

Haşimoğulları, bu yılki tema ile amacın yerel ve küresel olarak akıl sağlığı eşitsizliğini sürdüren konulara odaklanılıp, bunları ortadan kaldırabilecek somut adımlar gerçekleştirmek olduğunu da belirtti.

Tüm dünyanın bir süredir COVID-19 salgınının etkisi altında olduğu hatırlatmasında bulunan Haşimoğulları, “Dünya Sağlık Örgütü ile bilim insanlarının yapmış olduğu öneriler ve çağrılar ile birlikte virüsten korunmak adına birçok önlem alındı. Akıl sağlığı her zaman aynı kalmayıp, koşullar değiştikçe de değişebildiğinden, COVID-19 süreci akıl sağlığı için de ciddi tehdit oluşturdu” şeklinde konuştu.

Haşimoğulları, açıklamasında yapılan birçok araştırma sonucuna göre yaşanılan kaygı, korku, kısıtlama ve izolasyonların bireylerin psikolojik sorunlar yaşamasına sebep olabileceği bulgusuna ulaştığını belirterek, bu sorunların sosyal ve ekonomik hayatın olumsuz etkilenmesi, kaygı bozuklukları ya da takıntı-zorlantı bozuklukları olabileceğini dile getirdi.

Eşitsiz bir dünyada yaşadığımıza da dikkat çeken Haşimoğulları, “Görüyoruz ki akıl sağlığı sorunları yaşayan insanlar da dâhil olmak üzere birçok ülkede ırk ve etnik köken, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden kaynaklanan eşitsizlikler bulunuyor. 2021 yılı için seçilen bu tema bireylerin psikolojik destek alma hakkının eşit olmadığını vurgularken, aynı zamanda iyi bir akıl sağlığının sadece teşhis edilebilir bozuklukların bireyde olmamasını değil, bu tür birçok sorunun gelişmesinin engellenmesini de içerdiğini gösteriyor” dedi.

Haşimoğulları akıl sağlığına ilişkin eşitsizliklerin ele alınması ve acilen harekete geçilmesinin önemine de işaret ederek, “Araştırmacıları, bununla nasıl başa çıkılacağına dair pratik fikirler de dâhil olmak üzere, akıl sağlığı eşitsizliği hakkında bildiklerini paylaşmaya ve önleyici faktörler üzerine çalışmaya teşvik etmek çok önemli. Unutulmamalıdır ki akıl sağlığı herkesin sorumluluğudur” ifadesini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



09/10/2021 09:03