Dünya Sağlık Örgütü Güney Kıbrıs’ta ofis açıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Güney Kıbrıs’ta bölgesel ofis açmaya hazırlanıyor.

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30/07/2022

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Dünya Sağlık Örgütü Güney Kıbrıs’ta ofis açıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Güney Kıbrıs’ta bölgesel ofis açmaya hazırlanıyor.

Haravgi gazetesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Güney Kıbrıs’ta bölgesel bir ofis açacağını, bu yıl içerisinde faaliyete geçmesi beklenen ofisin “Kıbrıslı ve yabancı bilim insanlarını” barındıracağını yazdı.

 

Söz konusu ofisin açılmasına ilişkin anlaşmanın ise önümüzdeki dönemde imzalanmasının beklendiği vurgulandı.

30/07/2022 12:46
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TAGS: Dünya Sağlık Örgütü, Güney Kıbrıs, ofis
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