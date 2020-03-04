Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs, Influenza kadar bulaşıcı değil

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) Influenza kadar bulaşıcı olmadığını ifade etti.

Adhanom, "Influenza olanlar hastalanmadan öncede hastalığı yayarlar. Koronavirüs'te durum bu değil gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

Gazetecilere Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adhanom, bir Kovid-19 vakasını tespit etmenin en etkin yolunun antikor sayımı yapmak olduğunu dile getirdi.

Dönemsel Influenze ile Kovid-19'u kıyaslamaya devam eden Adhanom, yeni tip Koronavirüs'ün daha ağır hastalıklara sebep olduğunu dile getirdi. DSÖ Genel Sekreteri, "Dünyada birçok insan dönemsel grip virüs türlerine karşı bağışıklık geliştirmiştir. Kovid-19 ise yeni bir virüs" ifadesini kullandı.

Adhanom, virüsler arasındaki farklılıklar sebebiyle Covid-19 vakalarının "Influenza gibi tedavi edilemeyeceğini" aktardı.

Koronavirüs'le ilgili resmi rakamları da paylaşan Adhanom, dünyada 90 bin 893 doğrulanmış vaka bulunduğunu ve 3 bin 110 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 48 ülkede Kovid-19 vakaları görülürken, 122 ülkede henüz vakaya rastlanmadı.

04/03/2020 09:55