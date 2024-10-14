Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği aşısını onayladı

Dünya Sağlık Örgütü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Bavarian Nordic BAVA.CO ecza şirketinin ürettiği maymun çiçeği aşısını onayladığını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alacak yeni bir salgından endişe duyan DSÖ, özellikle 12 ila 17 yaş arası gençleri etkileyen maymun çiçeğine karşı üretilen aşıya büyük önem veriyor.

Şu an için en fazla vaka Hindistan ve Kongo'da görüldü. İlk olarak Afrika'da başlayan hastalık, Kongo'lu sağlık yetkilileri göre yaklaşık 5,000 kişiyi etkiledi ve yaklaşık 250 kişinin maymun çiçeği sonucu öldü. Hastalık ayrıca İsveç, Tayland ve Kenya gibi ülkelerde de görüldü. Maymun çiçeği vakaları, Türkiye'de de görülmüştü.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR?

Maymun çiçeği (Monkeypox), Orthopoxvirus ailesine ait bir virüsün neden olduğu nadir bir enfeksiyondur. İlk olarak 1950'lerde maymunlarda tespit edilmesi nedeniyle bu isimle anılmaktadır, ancak hastalık hayvanlardan insanlara bulaşabilir. Maymun çiçeği virüsü, çiçek hastalığına benzeyen semptomlara yol açar ancak genellikle daha hafif seyreder.

Belirtiler genellikle virüsle temas ettikten 5 ila 21 gün sonra ortaya çıkar ve şu şekilde olabilir:

Ateş

Baş ağrısı

Kas ağrıları

Lenf bezlerinde şişme

Yorgunluk

Deride döküntü (genellikle yüzde başlar, ardından vücuda yayılır)

Döküntü, kabarcıklar şeklinde ortaya çıkıp zamanla kabuklanarak iyileşir. Maymun çiçeği genellikle kendi kendine iyileşen bir hastalık olsa da, bazı kişilerde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bulaşma yolları arasında taşıyıcı ya da hasta bir hayvanın ısırığı, kanı, vücut sıvıları veya hastalıklı bir kişinin soluduğu havayla ya da deri lezyonlarıyla doğrudan temas da yer alır. Ayrıca hastalığın deydiği nesneler yoluyla da bulaşabilir.