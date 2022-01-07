Dünya Sağlık Örgütü: Omicron varyantının semptomları 'hafif' kategorisine alınmamalı

WHO klinik yöneticilerinden Janet Diaz da, ilk aşamada yapılan çalışmalara göre Omicron varyantının hastaneye yatışlarda, şu an dünyadaki baskın varyant olan Delta'ya göre daha az artışa sebep olduğunun görüldüğünü, hem genç hem de yaşlılarda daha hafif semptomlara yol açtığının anlaşıldığını söyledi.

WHO'nun Cenevre'deki genel merkezinde Diaz ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, ilk çalışmaların varyantın ilk aşamada görüldüğü Güney Afrika ve İngiltere'de yapıldığını söyledi:

"Omicron'un Delta'ya göre daha hafif semptomlara yol açtığı görülse de, 'hafif' kategorisinde değerlendirilmemeli. Çünkü Omicron da insanların hastaneye yatmasına ve ölümlere yol açıyor."

Omicron ve Delta'nın yol açtığı vaka sayılarındaki küresel artış için "tsuniami" uyarısında bulunan WHO Genel Direktörü, hükümetlerin hâlâ sağlık sistemleri üzerindeki baskıyla mücadele ettiğini hatırlattı.

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07/01/2022 16:09