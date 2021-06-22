Dünya Sağlık Örgütü, yoksul ülkelere dağıtılan aşıların tükendiğini duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yoksul ülkelere aşı yardımında bulunmak için kurulan Covax programının, faaliyetlerine devam edebilmesi için yeterli miktarda Covid-19 aşısına sahip olmadığını duyurdu.

WHO'nun kıdemli danışmanı Dr. Bruce Aylward, Covax programı kapsamında 131 ülkeye 90 milyon doz aşı dağıtıldığını belirtti, ancak bu miktarın hala dünya nüfusunu korumaya yetecek miktarda olmadığını sözlerine ekledi.

Afrika'da bazı ülkelerde salgında yaşanan üçüncü dalgayla birlikte aşılama sıkıntıları doğdu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Pazartesi günü yaptığı açıklamada zengin ülkelere yönelik "aşı istifçiliğine son verin" çağrısı yaptı.

Kıta genelinde bugüne kadar toplamda 40 milyon aşı uygulandığını ve bu da nüfusun yüzde 2'sine tekabül ettiğini söyleyen Ramaphosa, hükümetinin bölgesel bir merkez oluşturmak amacıyla Güney Afrika'da daha fazla aşı üretmek için Covax ile birlikte çalıştığını söyledi.

Hedef 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtmak

Covax zengin ülkelerin yoksul ülkelere aşı sağlamak için yardım etmesi amacıyla kuruldu.

DSÖ ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından yönetilen Covax, ilk olarak 2021'in sonuna kadar dünya çapında iki milyar doz sağlama hedefi belirledi.

Program kapsamında yoksul ülke nüfuslarının en az yüzde 20'sine aşı dağıtılması hedefleniyor.

Ancak söz konusu aşı hedefleri, üretimdeki gecikmeler ve tedarik kesintileri nedeniyle sekteye uğradı. Bu da tamamen Covax'a bağımlı ülkelerde sıkıntıya yol açtı.

Uganda, Zimbabve, Bangladeş ve Trinidad and Tobago, son günlerde aşılarının tükendiğini bildiren ülkelerden birkaçı oldu.

Dr. Aylward, Covax programı kapsamında olan olan 80 yoksul ülkeden "en az yarısının şu anda programlarını sürdürebilmek için yeterli aşıya sahip olmadığını" söyledi.

Stokları tükenen ülke sayısının bilinenden daha yüksek olabileceğini belirten Dr. Aylward, bazı ülkelerin ise bu sıkıntıyı gidermek adına aşılara piyasa değerinin üzerinde ödeme yaptıklarını dile getirdi.

Stoklarında aşı olan bazı gelişmiş ülkeler Covax ve diğer bazı yollarla yoksul ülkelere yönelik aşı bağışlarına öncülük ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Pazartesi günü ihtiyacı olan ülkelere 55 milyon doz aşı bağışlamayı planladığını duyurdu.

Bu miktarın 41 milyonu Covax aracılığıyla dağıtılacak; kalan 14 milyonu ise öncelikli olarak kabul edilen ülkelerle paylaşılacak.

G7 üyeleri geçtiğimiz hafta bu yıl içinde yoksul ülkelere bir milyar aşı bağışlamayı taahhüt etti. Ancak G7 liderleri bu taahhüdünde oldukça yavaş olduğu için eleştirildi.

Kaynak: BBC TÜRKÇE

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22/06/2021 13:19