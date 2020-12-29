Dünya Sağlık Örgütü’nden corona virüsü uyarısı: Bununla yaşayamaya alışacağız

Dünya üzerinde 81 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü ile ilgili bir açıklama Dünya Sağlık Örgütü’nden geldi… Dünya Sağlık Örgütü’nde görevli üst düzey yetkililer, yıl sonunda yapılan toplantıda corona virüsü salgınıyla ilgili öngörülerini ve planlarını anlattı.

DSÖ’nün bulaşıcı hastalıklar konusundaki stratejik ve teknik danışman grubunda yer alan Profesör David Heymann, “Virüsün yöresel bir hastalık olması kaderinde var. Corona virüsü çok ciddi olsa da en büyük salgın değil ve dünya Covid-19 ile yaşamak zorunda” ifadesini kullandı. Heymann, “Dünya sürü bağışıklığını bekliyor ve bu ancak daha çok insanın bağışıklık sağlamasıyla yaşanacaktır. Sürü bağışıklığı konsepti yanlış anlaşılıyor. Covid-19’un endemik (yöresel hastalık) olması kaderinde var ve bu virüs insan hücresinde çoğaldıkça mutasyona uğramaya devam edecektir. Neyse ki insanların yaşamlarını kurtaracak sistem ve aletlerimiz mevcut ve bunlarla birlikte sağlam bir kamu sağlığı ile birlikte Covid-19 ile yaşamayı öğreneceğiz” dedi.

DSÖ’nün üst düzey isimlerinden Dr. Mark Ryan ise, “En olası senaryo bu virüsün diğerleri gibi bir endemik virüs haline gelmesidir. Yine tehdit unsuru olacaktır fakat etkili küresel bir aşı programıyla bu tehdit de en düşük seviyeye gelecektir. Önemli olan aşının ne kadar kullanılacağıdır ve aşının varlığı bile yüksek koruma ve etkililik oranı olsa da hastalığın yok olmasının garantisi vermiyor” ifadesini kullandı.

“EN BÜYÜK SALGIN DEĞİL”

Ryan bu sebeple önceliğin kırılgan ve risk grubundakileri korumak olduğunu söylerken, “Bundan sonra ortaya çıkacak pandemi çok daha ağır olabilir. Covid-19 salgını çok ciddi ve ağırdı ve gezegenin her köşesini etkiledi fakat bunun en büyük salgın olduğunu söyleyemeyiz. Bu bir uyanma çağrısıdır. Şimdi öğreniyoruz ve bilim, lojistik, eğitim ve yönetim alanında nasıl daha iyi işler yaparız diye gelişiyoruz. Gezegen çok kırılgan” dedi.

Başarılı bilim insanı tehditlerin devam ettiğini söylerken, “Bu salgın bize kayıp ve trajedinin yanı sıra birlikte hareket etmemiz gerektiğini gösterdi” yorumunu yaptı.

“AŞININ SONUÇLARINI GÖRECEĞİZ”

DSÖ’nün üst düzey isimlerinden Dr. Soumya Swaminathan ise katıldığı toplantıda, “Aşı olunmasına rağmen toplum sosyal mesafe ve maske takma gibi önlemleri bırakmayacaktır. Aşının ilk görevi semptom gösteren vakaları durdurmak, ağır hastalıkları ve ölümü engellemektir. Aşının enfeksiyon sayısını azaltacağını ya da bulaşmasını engelleyeceğini düşünmek şu an mümkün değil” ifadesini kullandı.

DSÖ’nün Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus ise yıl sonunda salgının bilançosu ile birlikte yaşanan ilerlemelere mercek tuttu. Ghebreyesus, “Örneğin özel sektör ile kamu arasındaki iş birliği ve aşı sürecinin birçok ülkede başlaması müthiş bir bilimsel başarı. Bu fantastik bir şey fakat DSÖ, dünya üzerindeki herkese aşı ulaşana kadar çalışmayı durdurmayacaktır” dedi.

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29/12/2020 09:08