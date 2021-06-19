Dünya Sağlık Turizmi Formu’nda KKTC’yi Ahmet Savaşan temsil etti

58 ülkenin katılımı ile Kiev’de gerçekleştirilen Dünya Sağlık Turizmi Formu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan temsil etti.

Konseyden yapılan açıklamaya göre; Dünya Sağlık Turizmi Konseyi dönem başkanlığını yürüten Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 58 ülkenin Offline ve Online katılımıyla gerçekleşen 5. Dünya Sağlık Turizmi Formu’nda KKTC’yi Dr. Ahmet Savaşan’ın temsil ettiği bildirildi.

Dünya Sağlık Turizmi Formu’na Türkiye, ABD, Almanya, Çin, Ukrayna, Hindistan, İsrail, Hırvatistan, Yunanistan, Polonya, Nijerya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sağlık Turizmi konularında uzman konuşmacıların katıldığına yer verilen açıklamada, Dr. Ahmet Savaşan’ın da “Kuzey Kıbrıs’ın Sağlık Turizmi Olanakları ve IVF Tedavilerinde sunulan avantajlar” konulu konuşma yapıldığı belirtildi.

Covid-19 ile mücadelede başarılı bir performans sergiledik…

Savaşan formda yaptığı konuşmada; günümüzde pek çok şeyin hızla değiştiğini, insanların sağlığını korumaya ve geliştirmeye geçmişe nazaran çok daha fazla önem verdiğine dikkat çekerek, buna paralel olarak sağlık turizminin medikal dışındaki sekmentlerinin de gün geçtikçe daha fazla önem kazanacağına işaret etti. Dünyayı derinden sarsan COVID-19 pandemisinin insan hayatını olduğu kadar, genelde turizmi özelde ise sağlık turizmini de olumsuz yönde etkilediğine, bütün ekonomik alanlarda büyük kayıpların yaşanmasına sebep olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, buna rağmen Covid-19 ile mücadelede Kuzey Kıbrıs’ın pek çok ülkeye kıyasla gerek kendi halkının sağlığını, gerekse de turistlerin sağlığını koruma noktasında başarılı bir performans gösterdiğine dikkat çekti.

Sağlıklı ve güvenli bir turizm destinasyonuyuz…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Covid-19’dan ötürü hayatını kaybedenlerin oranının % 0,08, yüz bindeki pozitif vaka oranının ise % 0.5 seviyesinde kaldığına işaret eden Ahmet Savaşan, bu verilere bakıldığında Kuzey Kıbrıs’ın güvenli bir turizm ülkesi olarak turistlere sağlıklı tatil imkanları sunan güçlü bir alternatif destinasyon haline geldiğine işaret etti.

Sağlık turizminde tercih edilmek için gereken özelliklere sahibiz…

Bu başarının KKTC’de bulunan nitelikli üniversitelerde görev yapan bilim insanlarının çalışmalarına, doktor ve sağlık çalışanları ile ilgili devlet-özel kurum ve kuruluşlarında üretilen hizmetler ve en önemlisi de zamanında alınan siyasi kararlar ile ülke insanının kurallara uyması sonucunda elde edildiğinin altını çizen Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın, Covid-19 ile mücadeledeki başarısı, coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri yanı sıra, sağlıkta sahip olduğu potansiyeli ile birleştirdiği fiyat avantajları sayesinde her geçen gün daha fazla sağlık turisti tarafından tercih edildiğini ve bu ivmenin de artarak devam etmesi için çalıştıklarını söyledi.

THY ile dünyanın her yerinden ulaşım mümkün…

İstanbul Havaalanı’ndan bir saatlik uçuş mesafesinde olan Kuzey Kıbrıs’a dünyanın her yerinden Türk Hava Yolları ile kolaylıkla ulaşılabildiğini de belirten Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’a gelen sağlık turistlerine, ileri teknolojiye sahip tıbbi cihazların kullanıldığı uluslararası akreditasyonlara sahip hastaneler ve kliniklerde, uzman hekim ve nitelikli sağlık personeli ile avantajlı fiyatlarla, bekleme süresi olmadan uluslararası standartta konforlu bir tedavi garantisi sunulduğunun altını çizdi.

IVF tedavilerindeki gebelik başarımız % 90…

Otellerinde sunulan medikal masaj, SPA uygulamaları ve yaşlı-engelli turizminde sahip olduğu potansiyeli ile Kuzey Kıbrıs’ta, botoks, dolgu, estetik, saç ekimi, ağız, diş ve çene hastalıkları, anjiografi, el bileğinden stent yerleştirme, ritim bozukluğu tedavisi, By-Pass ameliyatları, kapalı kalp ameliyatları, nükleer tıp teşhis ve tedavileri ile radyoterapi ve kemoterapi uygulamaları, relex smile göz lazer tedavisi, ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi alanlarında yüksek standartta sağlık hizmeti sunulduğunu anlatan Ahmet Savaşan, IVF tedavilerinde ise gebelik başarı ortalamasında yakalanan % 90’lık başarı ve yaratılan fiyat avantajları sayesinde Avrupa ve daha pek çok ülkeyle kıyasla büyük bir fırsat sunduğuna işaret etti.

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19/06/2021 15:02