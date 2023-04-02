Dünya Sağlık Turizmi Konseyi dönem başkanlığı KKTC’ye geçti

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (Global Healthcare Travel Council-GHTC) Genel Kurulu, Hırvatistan başkanlığında Zagreb’de yapıldı. Konseyin (GHTC) yeni dönemde Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu üstlenirken örgütün 7’inci dönem başkanlığına da Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan seçildi.

Türkiye’nin kurucu başkanlığında Monako’da, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai, Birleşik Krallık, Estonya, Hırvatistan, Hindistan, Nijerya, Panama, Polonya, Senegal, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’ın katılımı ile kurulan ve bugün 56 ülkenin yer aldığı Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem başkanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçti.

Ahmet Savaşan dönem başkanı seçildi

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre 2023-24 dönemi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun üstlendiği Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin başkanlığına Milletvekili, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan seçildi.

Toplantıyı kurucu başkan Emin Çakmak yönetti

Hırvatistan'da sağlık turizminin geliştirilmesinden sorumlu Sağlık Bakan Yardımcılığı görevi de yapmış olan, Konseyin 6. dönem başkanı Dr. Miljenko Bura’nın açılış konuşmasını yaptığı genel kurul toplantısını GHTC Kurucu Başkanı Emin Çakmak yönetti.

“GHTC her türlü ayrımcılığa karşı”

Genel kurulda yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nde siyasi değerlendirme ve herhangi bir konuda ayrımcılık yapılamayacağına vurgu yapan Kurucu Başkan Emin Çakmak, gerekli koşulları yerine getiren ülkelerin kendi bayrakları ve dilleriyle örgüte üye olabileceğini ve seçimlere de katılabileceğine işaret etti. Emin Çakmak konuşmasında ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkanlığa aday olabilmek için gereken bütün koşulları yerine getirdiğini ve dönem başkanlığına aday olmasında herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

Akreditasyon, dijitalleşme konuları tartışıldı

Faaliyet raporunun dönem başkanı Hırvatistan tarafından sunulduğu genel kurul toplantısında GHTC’nin uluslararası ağının genişletilmesi, yeni üye ülke kayıtları, akreditasyon, eğitim programları, dijitalleşme, sağlık turizmi alanında yaşanan gelişmeler gibi konular ele alındı. Ardından dönem başkanlığına aday olan Dr. Ahmet Savaşan genel kurulun bilgisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dönem başkanlığında hayata geçirmeyi planladıkları projeleri getirdi.

Global Healthcare Travel Forum KKTC’de yapılacak

NBurada yaptığı konuşmada Konsey'in 2023-24 döneminde yapacağı çalışmalara gereken desteği vereceklerinin altını çizen Bakan Ataoğlu, 2024 yılında Sağlık Turizmi Forumu’nun (Global Healthcare Travel Forum) Kuzey Kıbrıs’ta uluslararası katılımla gerçekleşmesine ev sahipliği yapmak da dahil olmak üzere, GHTC’nin kurumsallaşmasına ve uluslararası görünürlüğünün artmasına da katkı koyacaklarını söyledi.

Çin, Suudi Arabistan, Hırvatistan, Almanya, Hindistan, Kırgızistan, Moldova ve Fas Başkan Yardımcısı ülke seçildi

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (Global Healthcare Travel Council-GHTC) başkanlığına Ahmet Savaşan’ın seçilerek dönem başkanlığının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçtiğini açıklayan Emin Çakmak, genel kurulda ayrıca Çin, Suudi Arabistan, Hırvatistan, Almanya, Hindistan, Kırgızistan, Moldova ve Fas’ın da başkan yardımcısı ülke olarak seçildiklerini duyurdu.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne (Global Healthcare Travel Council - GHTC) KKTC’yi temsilen 7’ci dönem başkanı seçilen Savaşan, örgütün 2018 yılından bu yana Başkan Yardımcılığını yürütüyordu.

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02/04/2023 14:17