“Dünya Şampiyonlarının Motosikleti” Toprak adına piyasada…

ads ads ads
05/11/2024

ads
“Dünya Şampiyonlarının Motosikleti” Toprak adına piyasada…

BMW Motorrrad, 2024 Dünya Süperbike Sürüş Şampiyonu yarışçısı Toprak Rozgatlıoğlu’nu anlamlı bir etkinlikle onurlandırdı.

Toprak Rozgatlıoğlu ve onunla özdeşleşen rakamı 54’ü dikkate alan BMW, Toprak’ın adıyla tasarladığı yeni ve sınırlı sayıda motosikleti dünyaya tanıttı

BMW M RR WSBK CHAMPION EDITION 2024 Modeli tüm dünyada milyonlarca motosikletseverle  buluşturulmaya başlandı

Yeni model “Dünya şampiyonalarının motoru” diye lanse edildi.

05/11/2024 19:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: “Dünya Şampiyonlarının Motosikleti” Toprak adına piyasada…
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı

HK TÜRKİYE

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sulh ceza hakimliğindeki ifadesine ulaşıldı. Soruşturmanın İstanbul'da insanlarda infial yaratma amacıyla yapıldığını iddia eden Özer, "Dosyadan anlaşılacağı üzere hiçbir belgeye dayanmayan iddialarla suçlanıyorum. Hiçbir örgütle ilgim yoktur, bunu tamamen reddediyorum" dedi.
© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.