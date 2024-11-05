“Dünya Şampiyonlarının Motosikleti” Toprak adına piyasada…
05/11/2024
BMW Motorrrad, 2024 Dünya Süperbike Sürüş Şampiyonu yarışçısı Toprak Rozgatlıoğlu’nu anlamlı bir etkinlikle onurlandırdı.
Toprak Rozgatlıoğlu ve onunla özdeşleşen rakamı 54’ü dikkate alan BMW, Toprak’ın adıyla tasarladığı yeni ve sınırlı sayıda motosikleti dünyaya tanıttı
BMW M RR WSBK CHAMPION EDITION 2024 Modeli tüm dünyada milyonlarca motosikletseverle buluşturulmaya başlandı
Yeni model “Dünya şampiyonalarının motoru” diye lanse edildi.
05/11/2024 19:54