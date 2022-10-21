Dünya Şampiyonu Guliyev, Armani Exchange Lefkoşa'da

Armani Exchange ana sponsorluğunda bu Pazar gerçekleştirilecek olan Lefkoşa Maratonu’na konuk sporcu olarak gelen Dünya Şampiyonu Ramil Guliyev, Lefkoşa’da Esmen Group’a ait Armani Exchange mağazasını ziyaret etti.

Esmen Group Direktörü Esin Esmen tarafından karşılanan Ramil Guliyev, mağazada spor ürünlerine ilgi gösterdi.

Esin Esmen, Ramil Guliyev ile bir süre sohbet ederek Lefkoşa Maratonu’na verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Esmen Group Direktörü Esin Esmen, Ramil Guliyev’e Armani Exchange ürünlerinden de takdim etti.

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21/10/2022 15:23