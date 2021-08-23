Dünya şampiyonu motosikletçi, üvey kız kardeşiyle evlendi

26 yaşındaki Portekizli dünya şampiyonu, anne ve babaları evlendiğinde 13 yaşındayken tanıştığı üvey kardeşiyle evlendiğini ve ilk bebeklerini beklediklerini paylaştı.

Miguel Oliveira ve üvey kız kardeşi Andreia Pimenta, Miguel’in babası Paulo ve Andreia’nın annesi de dahil olmak üzere sevdiklerine 11 yıldır gizli saklı yaşadıkları ilişkiyi 2019 yılında açıklamışlardı.

2015 İtalya Motosiklet Grand Prix’sinde Dünya Şampiyonası kazanan ilk Portekizli motorcu Oliveira, temmuz ayında Instagram’da düğün gününden fotoğraflar paylaştı ve şu notu yazdı: “Bu hafta sonu hayatımızın en önemli virajını geçtik. Evliliğimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Hayatımı diğer yarım olan eşimle paylaştığım için kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum. Hepinize teşekkür ederim.”

Birkaç hafta sonra çift, ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu. Miguel şöyle yazdı: “Seninle tanışmak için sabırsızlanıyorum aşkım.”

Bu habere tepkiniz:



23/08/2021 16:29