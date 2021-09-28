Dünya şampiyonu, üvey kardeşi ile evlendi: 11 yıl sakladığı ilişkisini böyle anlattı

Dünya Şampiyonası kazanan Portekizli MotoGP yarışçısı Miguel Oliveira, bu yılın başlarında üvey kardeşiyle evlendiğini ve eşinin hamile olduğunu söyledi.

2015 yılında Dünya Şampiyonası kazanan ilk Portekizli sürücü Miguel Oliveira, üvey kardeşiyle birlikteliğini 2019 yılında açıklamıştı. 26 yaşındaki Portekizli dünya şampiyonu Oliveira, 11 yıl boyunca sakladığı ilişkisinin detaylarını açıkladı.

Sputnik’in haberine göre Oliveria, anne ve babaları evlendikten sonra 13 yaşında tanıştığı üvey kardeşiyle evlendiği ve eşinin hamile olduğu bilgisini paylaştı. Oliveira, temmuz ayında Instagram’da düğün gününe ait görseller paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

“Hayatımızın en önemli virajını geçtik. Evliliğimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Hayatımı diğer yarım olan eşimle paylaştığım için kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum. Hepinize teşekkür ederim”

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28/09/2021 08:25