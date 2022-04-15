Dünya Sanat Günü Nedeniyle Etkinlik Düzenlendi

Dünya Sanat Günü nedeniyle Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) düzenlenen “Kültür ve Sanata Yön Verenler” etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi engellere rağmen Kıbrıs Türk kültürü ve sanatını dünyaya duyuran sanatçıları tebrik etti.

Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının kendi kültür ve sanatına sahip çıkmaya devam edeceğini; sanatçılara sahip çıkmanın ve destek olmanın önemli olduğunu kaydetti.

Halk dansları gösterisiyle başlayan etkinlik, konuşmalar, müzik dinletisi, sergi açılışı ve Şair-Yazar Mehmet Kansu ile söyleşiyle devam etti.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasına, sanata olan ilgisini anlatarak başladı. Fotoğraf çektiğini ve kitap yayımladığını dile getiren Tatar, İstanbul’da yaşadığı yıllarda dergi yayımlayarak Kıbrıslı Türk sanatçıların çalışmalarını tanıttığını, Kanal T’yi kurduğu yıllarda da sanata büyük önem verdiğini anlattı.

Hep sanat aşkıyla yaşadığını dile getiren Tatar, “siyasi düşüncesi kendisinden farklı olan Özker Yaşın gibi isimlerle de işler yaptığını” kaydetti.

Kıbrıs sorunu konusunda yaptığı temaslarda Kıbrıslı Türklerin ayrı bir halk olarak kendisine ait kültürü ve sanatı olduğunu her fırsatta vurguladığını dile getiren Tatar, bu kültür ve sanatı siyasi engellere rağmen dünyaya duyuran sanatçıları tebrik etti.

Kıbrıs Türk halkının kendi kültür ve sanatına sahip çıkmaya devam edeceğini söyleyen Tatar, sanatçılara sahip çıkmanın ve destek olmanın önemli olduğunu kaydetti.



Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da etkinlikte yaptığı konuşmada, sanatçıların kültürün oluşmasındaki önemine işaret etti.

Sanatın değişik bakış açıları sunduğunu anlatan Çavuşoğlu, bu gibi etkinliklerin önemine değindi.

Akademiden mezun olan çok sayıda öğretmenin sanatla meşgul olduğunu ve Akademi mezunlarının çok sayıda sanatçı yetiştirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Burasının bir sanat yuvası olması gerek” dedi.

Konuşmasında sanata verdikleri önemden ve yaptıkları çalışmalardan da bahseden Çavuşoğlu, dijital müze sayesinde sanatçıların çalışmalarının tüm dünyaya ulaştığını kaydetti. Çavuşoğlu, tiyatro binasının açılışının gelecek sene yapılmasının hedeflendiğini de söyledi.



Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu da etkinlikte yaptığı konuşmada, öğretmenlik yaptığı yıllarda da, yöneticilik yaptığı yıllarda da okulun kapısından ilk günkü aşkla girdiğini, bunu kendisini Mehmet Kansu gibi sanatçıların yetiştirmesine bağladığını anlattı.

Sanatçıların eğitim camiasındaki önemine işaret eden Zaimağaoğlu, konuşmasını şiir okuyarak sonlandırdı.



AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Canan Perkan Zeki, sanatın önemini anlatan alıntılar yaparak başladığı konuşmasında, geleceğin öğretmenlerinin yetiştirilmesinde ve ders müfredatlarında sanatın teşvik edilmesinin önemine işaret etti.



AÖA Başkanı Doç. Dr. Zehra Özçınar da, etkinliğin başında yaptığı konuşmasında pandemi döneminde sanat ve kültür adına yaptıkları faaliyetleri anlattı.

İlk kez bu yıl böylesi bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Özçınar, sanatın önemine vurgu yaptı ve etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti.

Öğretmenlerin gelecek nesillerin yetiştirilmesinden sorumlu olduğunu anımsatan Özçınar, bu anlamda AÖA’da sanata önem verilmesinin gerekliliğine işaret etti.

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15/04/2022 13:11