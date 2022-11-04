Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri 11 Kasım'da

KTMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen "Dünya Şehircilik Günü” etkinlikleri 11 Kasım 2022 tarihinde, Naci Talat Vakfı’nda gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan açıklama şöyle:

Dünya Şehircilik günü, 1949 yılından bu yana tüm dünyada 8 Kasım haftasında kutlanmaktadır. Bu günün amacı, mesleğin tanıtılması, gündemdeki konuların tüm boyutlarıyla tartışılması ve şehirciliğin öneminin vurgulanması için çeşitli etkinlikler düzenlenmesidir. Bu kapsamda, Türkiye’de bu yılın teması olarak belirlenen “Toplumda ve Mekanda Adalet” konusu odamız tarafından da gündemimizi meşgul eden son dönemdeki gelişmeler düşünüldüğünde, yerinde bulunmuştur.

Yürürlüğe koyulmayan imar planları, ithal ‘külliye’ projesi gibi konular, bizlere her gün şehirlerimizin aslında hepimizin olduğunu hatırlatmakta, bu tür müdehalelerle haklarımızın toplumsal olarak gasp edildiğini göstermektedir. Kent hakkı, çevre hakkı, toplumsal hareketler, kentsel refah ve sosyal adalet hepimizin uğrunda çaba vermesi gereken konular haline gelmiştir.

Bu bağlamda, Şehir Plancıları Odası olarak, ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmelerin etraflıca tartışılabileceğini düşündüğümüz “Mekansal Adalet” temalı bir panel düzenliyoruz. Panel kapsamında, konunun tüm boyutlarıyla tartışılmasına katkı koyacak dört değerli konuşmacıyı bir araya getirmeyi hedefledik.

Hasan Yıkıcı, ekoloji ve müşterekler bağlamında, kapitalist kent düşüncesinin karşısında nasıl karşı çıkışlar geliştirebileceğimiz ve ütopyacı düşünceyi nerede devreye sokabileceğimiz üzerine bir değerlendirme yapacak.

Mertkan Hamit, kent hakkı gaspını ekonomik bir perspektiften ele alarak, küresel ve yerel kalkınma zemininde yoksulluk kavramını irdeleyecek.

Özlem Ünsal, kentsel mekanın bölüşümü konusunu, dünya ve Türkiye'de yaşanan uygulamalarla ilişkilendirip, 'tepeden inme' projelerin toplumda ve mekanda adalet kavramıyla nasıl bağlanabileceğine dair düşünce ve izlenimlerimini paylaşacak.

Serkan Tansel, yerel ve güncel konulardan hareketle, Kıbrıs Türk toplumunun, yetişmiş insan kaynağının, kurumlarının ve mevzuatının göz ardı edilerek toplumun edilgen bir duruma itilmesine değinecek.

Dünya Şehircilik Günü etkinliğimize katılımınız bizleri mutlu edecektir. 11 Kasım’da, Naci Talat Vakfı’nda görüşmek dileğiyle.

Program

18.00-19.30 Panel

19.30-20.30 Kokteyl

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04/11/2022 15:06