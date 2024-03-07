Dünya Sendikalar Federasyonu, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kıbrıs’taki üyelerini ziyaret etti

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun (WFTU) Kıbrıs’taki üye sendikalarının kadın bürolarının temsilcileri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde Kıbrıs’ta örgütlü oldukları işyerlerini ziyaret etti ve ortak deklarasyon yayımladı.

PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in kadın büroları adına DEV-İŞ Kadın Bürosu temsilcisi Sevgül Uludağ’ın yaptığı açıklamaya göre, bu kapsamda; Barış, Ruh ve Sinir Hastanesi, KTÖS, Öğretmenler Kooperatifi Bankası, Radyo Mayıs ve KTOEÖS’teki kadın çalışanlar ziyaret edildi.

PEO’nun örgütlü bulunduğu Lefkoşa Genel Hastanesi ve Atalassa Psikiyatri Hastanesi’ni de ziyaret ederek, kadın çalışanlarla bir araya gelen sendikaların kadın bürolarından Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum temsilciler, “Kıbrıs’ta barış, eşitlik ve ortak mücadele” mesajı verdi.

Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU’nun Kıbrıs’tan üyesi olan PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in kadın bürolarının ortak deklarasyonunda, özetle şunlar kaydedildi:

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü barış ve eşitlik uğruna mücadele eden her kadın için mücadelenin simgesidir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Kıbrıs’ın Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum emekçi kadınları olarak bizler, tüm kadınlara Barış - Yeniden Birleşme - Eşitlik ve Dayanışma için mücadele mesajı gönderiyoruz. Ayrıca, İsrail'in savaş ve soykırım vahşetini yaşayan Filistin halkına özel bir dayanışma ve destek mesajı gönderiyoruz. Ukrayna'daki savaşın ve ayrıca her türlü çatışmanın sona ermesini istiyoruz.

Kıbrıs’ta çözümsüzlükle harcanmış 50 yıl hepimiz için çok fazladır. Bu adaya acilen çözüm ve yeniden birleşme gerekmektedir. Görüşmelere Crans Montana'da kalınan yerden devam edilmesini bekliyoruz.

Kıbrıs’ın emekçi kadınları olarak bizler, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlandığı şekilde siyasi eşitliğin olacağı, iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyonla Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulması için üzerinde mutabakata varılan zemine bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Hepimizin ekonomik, sosyal, siyasal ve insan haklarını güvence altına alacak tek çözüm yolu budur! Aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümünde kadınların aktif rol almasındaki önemi iki lidere hatırlatıyor ve kadınların etkin bir biçimde barış sürecinin tüm düzeylerine ve karar alma süreçlerine katılımlarını talep ediyoruz.

Biz, Kıbrıslı Türk - Kıbrıslı Rum emekçi kadınlar, barışın hakim olması, yurdumuzun yeniden birleşmesi, sosyal adalet ve eşitlik için çözüme ulaşılması uğruna mücadelemizi ve ortak eylemlerimizi yoğunlaştırma yönünde Kıbrıs’ın tüm kadınlarına çağrıda bulunuyoruz. Doğru ve adil olan için mücadele eden tüm öncü kadınları anmanın ve onurlandırmanın en iyi yolu bu olacaktır.”