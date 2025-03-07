Dünya Sendikalar Federasyonu : “Kıbrıs sorununun çözümü için ortak mücadelemiz sürecek”

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07/03/2025

Dünya Sendikalar Federasyonu : “Kıbrıs sorununun çözümü için ortak mücadelemiz sürecek”

Dünya Sendikalar Federasyonu'nun  (WFTU) bazı üyeleri  Kıbrıs sorununun çözümü için ortak mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.

WFTU üyesi PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, DAÜ-SEN ve KOOP-SEN’in kadın büroları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ortak açıklama yaptı.

Kadın temsilciler dün ve bugün Kıbrıs'ın her iki tarafında örgütlü oldukları çeşitli iş yerlerindeki kadın emekçileri ziyaret ederek ortak toplantılar yaptı, karanfiller dağıttı ve birlikte barış mesajı verdi.

17-18 Mart Cenevre zirvesi öncesinde iki toplum liderini barış için çaba göstermeye davet eden kadınlar, “Biz, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum emekçi kadınlar olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anarken, tamamen insani evrensel ideallere ve değerlere inanan ve bunlar için mücadele eden tüm kadınlara barış, yeniden birleşme,toplumsal adalet ve eşitlik mesajı gönderiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk emekçi kadınlar, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydederek, “Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler tarafından belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon için üzerinde mutabakata varılan çözüm zeminine ve hepimizin çalışma, sosyal, siyasal ve insan haklarını güvence altına alacak bir çözüme bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.” dedi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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