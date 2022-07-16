Dünya şu ankinden daha hızlı dönerse ne olur?

Dünya’nın dönme hızındaki bir artışın, artan depremler ve tsunamilerden gün uzunluğunun kısalmasına kadar çeşitli etkileri olabilir.Orta Afrika’da insanlar ağırlıksız bir şekilde havada süzülebilirken, kutup buzu son derece hızlı eriyerek dünyanın birçok nüfuslu bölgesini sular altında bırakabilir.Bununla birlikte, Ay’ın her yıl Dünya’dan biraz enerji kazanması ve biraz daha uzaklaşması nedeniyle, Dünya’nın dönüşü aslında Ay’ın varlığı ile yavaşlamaktadır.

Son 100 yılda Dünya’nın dönme hızındaki düşüşün yaklaşık 1,4 milisaniye olduğu tahmin ediliyor. Bu bir referans noktası olarak alınırsa, Dünya’nın gün uzunluğuna bir saniye eklemek yaklaşık 50 bin yıl alacaktır.Dünya’nın hızının büyük ölçüde artması için, yeterince büyük bir nesne tarafından vurulması gerekir; bu da kabuğun parçalanması ve hepimizi kolayca öldürebilecek büyük depremler gibi birçok başka sonuç doğurur.

Sonuç olarak Dünya’nın dönüş hızı, üzerinde yaşayabilmemiz için gereken şartları sağlıyor. Bu hızın değişmesi, iklimden canlılara kadar her şeyi etkileyebilir.

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16/07/2022 15:02