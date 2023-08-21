Dünya Tembellik Günü coşkuyla kutlandı

Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya, dikkat çeken bir festivale ev sahipliği yaptı.Yataklar sokağa taşındı. Dünya Tembellik Günü bu karelerle kutlandı.

Itagüi şehrinde sanayi, ticaret ve kültür festivalinin kapanışı "Dünya Tembellik Günü" olarak kutlanıyor.Etkinlikte uyku tulumları, çadırlar ve yataklar sokaklara taşınıyor.

"TEMBELLİK ETMEK DE İŞÇİLERİN HAKKI"

Etkinliğin katılımcılarından biri, "Bu festivale katılma amacım çalışmanın yanısıra tembellik etmenin de işçilerin hakkı olduğuna inanmam." dedi.

Diğer taraftan Dünya Tembellik Günü, Kolombiya'da 1985'ten bu yana 1 Mayıs İşçi Bayramı'na alternatif olarak kutlanıyor.