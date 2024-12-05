Dünya Toprak Günü’nde ağaç dikimi

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05/12/2024

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Dünya Toprak Günü’nde ağaç dikimi

Dünya Toprak Günü nedeniyle Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Başkent Lefkoşa İnner Wheel Kulübü iş birliğinde  Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi'ne peyzaj düzenlemesi kapsamında ağaç dikildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa girişinden başlayarak yol boyunca devam edecek Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi güzergahındaki peyzaj çalışmaları kapsamındaki dikime LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Başkent Lefkoşa Inner Wheel Dönem Başkanı Özlem Adanır ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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